Mort d'Emiliano Sala : Une photo présumée de son corps publiée sur Internet

"Nous enquêtons sur cet incident et travaillons en collaboration avec un certain nombre d'agences pour établir la manière dont la photo a été prise et qui en est le responsable", ajoutent les autorités britanniques.

Emiliano Sala et le pilote d'un avion privé volant en direction de Cardiff (où Sala venait d'être engagé) avaient disparu en mer dans la soirée du 21 janvier. Les recherches avaient été abandonnées puis relancées après la découverte des débris de l'appareil. Le corps du footballeur, âgé de 28 ans, a ensuite été remonté à la surface puis identifié. Il a été incinéré le samedi 16 février à Progreso.

Le père d'Emiliano, Horacio, a trouvé la mort ce vendredi 26 avril. Il a succombé à un infarctus et avait 58 ans.