Mort d'Emily Hartridge à 35 ans: Sa trottinette percutée par un camion

La triste nouvelle de ce début de semaine concerne une célèbre youtubeuse. Emily Hartridge est morte le week-end dernier à Londres. Elle a succombé à un grave accident en trottinette électrique.

Les trottinettes en libre-service font un carton à Paris et dans d'autres capitales. À Londres, la prudence est de mise après un accident mortel. Emily Hartridge est décédée vendredi 12 juillet 2019. La jolie brune de 35 ans était en trottinette électrique et s'est fait percuter par un camion à un rond-point, dans le quartier de Battersea.

Le compte Instagram d'Emily, suivi par plus de 66 000 abonnés, a annoncé le drame : "C'est quelque chose d'horrible à dire sur Instagram, mais nous savons que beaucoup d'entre vous s'attendaient à voir Emily aujourd'hui, et c'est le seul moyen que nous avons de tous vous contacter en même temps. Emily a été impliquée dans un accident hier et elle est morte. Nous l'aimions tous énormément et nous ne l'oublierons jamais. Elle a touché tellement de vies qu'il est difficile de concevoir les choses sans elle. C'était une personne très spéciale."