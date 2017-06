Mort d'Emmanuel Maubert : Anne-Elisabeth Lemoine (C à vous) lui rend hommage

Le 31 mai 2016, Emmanuel Maubert nous quittait à l'âge de 51 ans des suites d'un accident cardiaque. Ses collègues de C à vous (France 5) Alessandra Sublet, Babette de Rozières, Anne-Sophie Lapix et Anne-Élisabeth Lemoine avaient assisté à ses obsèques au cimetière du Père-Lachaise une semaine plus tard.

Un an après le drame, ses anciens collègues de C à vous ont tenu une nouvelle fois à lui rendre hommage. "Je prends juste quelques instants pour vous dire que ce soir on a évidemment beaucoup pensé à Emmanuel Maubert qui nous a quittés très brutalement il y a tout juste un an. Son absence est toujours douloureuse, toute notre amitié et nos pensées vont à sa famille", a déclaré Anne-Elisabeth Lemoine face caméra en toute fin d'émission. Un message entrecoupé d'images émouvantes du journaliste.

De son côté, Alessandra Sublet a diffusé sur Instagram une photo de l'équipe de C à vous de l'époque (2009-2013), sur laquelle figurent Emmanuel Maubert, Patrick Cohen et Jérémy Michalak. "Tata & co ! Que de souvenirs avec toi Emmanuel, celui ci en particulier best team ever. #amispourlavie", a-t-elle écrit en légende.

Puis, dans son émission La Cour des grands sur Europe 1, la belle brune lui a aussi rendu hommage en diffusant une séquence datant d'il y a deux ans dans laquelle son collègue Matthieu Noël avait moqué Emmanuel Maubert. "Le meilleur moyen de lui faire honneur aujourd'hui, c'était évidemment de continuer à s'amuser. (...) On t'aime Tata !", a-t-elle conclu.