Mort d'Erin Moran : Son frère menace après les propos sordides de Scott Baio

Le frère d'Erin Moran est prêt à en découdre pour préserver sa réputation. Le week-end dernier, l'actrice qui a incarné Joanie Cunningham, la petite soeur de Richie (joué par Ron Howard), dans la série à succès Happy Days est passé de vie à trépas.

Alors que les circonstances de sa mort n'étaient pas encore clairement établies par le rapport d'autopsie, son ancien partenaire de scène Scott Baio, qui jouait son amoureux Chachi dans la série à succès des années 70-80, s'est épanché à la radio pour dénoncer les ravages de la drogue. Il assurait alors que la comédienne de 56 ans avait un sérieux problème de dépendance à la drogue, et il ne faisait aucun doute pour lui que c'était ce qui l'avait tuée.

Menaces et piètres excuses : Tony Moran règle ses comptes

Manque de bol, l'enquête de police a confirmé quelques jours plus tard qu'Erin Moran n'avait pas du tout succombé à une overdose, mais qu'elle était décédée des suites d'un cancer du cerveau, à un stade très avancé. Sans surprise, Scott Babio s'est fait lyncher par les internautes sur la Toile, à tel point qu'il a été sommé de s'expliquer sur sa page Facebook. L'acteur de 56 ans a expliqué qu'il était "au plus mal depuis l'annonce du décès de son premier amour" et prétend n'avoir été interrogé par les journalistes que sur le passé trouble de l'actrice ruinée. Il ajoute que son angoisse est d'autant plus forte que sa femme Renee souffre du même mal.

De piètres excuses pour Tony Moran, le frère de la défunte, qui s'est vengé sur sa page personnelle. "Spécial dédicace à Scott Baio. Ma soeur et toi, vous avez entretenu une brève idylle. Elle t'a largué pour deux raisons. La première, c'est parce que tu te comportais comme une gamine et non comme un homme. La seconde, c'est que tu en avais une toute petite. Tu vois de quoi je parle ? Tu étais à peine un homme dans ce domaine-là. Scott, si jamais je te croise... je te conseille de te mettre à genoux et de prier", a-t-il menacé sur les réseaux sociaux d'après le site TMZ qui publie une capture d'écran du message en question.

Les derniers jours de l'actrice

L'histoire est d'autant plus bouleversante que Steve Fleischmann, le mari de l'actrice devenue SDF, a pour sa part publié une lettre ouverte afin de rétablir la vérité au sujet de son décès. Cet employé de Walmart, marié à la comédienne depuis vingt-cinq ans, a raconté qu'elle avait découvert les premiers symptômes de la maladie au moment de Thanksgiving, se réveillant dans des oreillers tachés de sang. Deux mois plus tard, les médecins lui diagnostiquaient un cancer, qui s'est rapidement aggravé puisqu'en février elle ne pouvait plus parler et devait être alimentée par une sonde. La maladie s'est ensuite propagée jusqu'à la rate et ses poumons étaient remplis de liquide quand elle a finalement trouvé la mort, le 22 avril dernier. Son mari précise qu'elle est décédée dans son lit, en lui tenant la main.

Coline Chavaroche