Mort d'Hervé Ghesquière : Hommages de France 2 et des journalistes stars

Mercredi 14 juin 2017, le monde du journalisme perdait l'un des siens : Hervé Ghesquière. Cet ancien grand reporter, emporté par un cancer à seulement 54 ans, avait été au coeur de l'actualité en 2009 après son enlèvement en Afghanistan. Les hommages se sont multipliés pour saluer sa mémoire...

Alors qu'Élise Lucet, Delphine Ernotte (présidente du groupe France Télévisions) ou Yannick Letranchant (directeur de l'information de France Télévisions) avaient rapidement réagi à cette triste annonce, un hommage vidéo a été rendu à Hervé Ghesquière pendant le journal télévisé de France 2. En effet, un reportage est revenu sur sa carrière qui l'avait entraîné aux quatre coins du monde pour couvrir les conflits et les guerres : Croatie, Bosnie, Rwanda... "Il y a, disons-le clairement, des journalistes qui marquent leur époque, qui marquent leur profession. Hervé en fait partie", a ajouté le journaliste et présentateur Julian Bugier.

Dans un communiqué, France Télévisions a écrit : "C'est avec une très grande émotion et une profonde tristesse que la direction de l'entreprise a appris le décès d'Hervé Ghesquière, survenu ce mercredi, à l'âge de 54 ans. Elle s'associe à la peine de son épouse, de sa famille et de ses proches, ainsi que de celles et ceux qui, au sein de l'entreprise, l'ont connu et apprécié pour ses qualités humaines et professionnelles. Ce grand reporter de guerre, otage en Afghanistan pendant 547 jours avec son confrère Stéphane Taponier, s'est battu jusqu'au bout avec courage, force et humour. Homme d'engagement et d'action, Hervé Ghesquière n'a eu de cesse de se battre pour la liberté de la presse pour la libération de tous les otages dans le monde."

Sur les réseaux sociaux, d'autres hommages ont aussi fleuri. "#HerveGhesquiere, la vie pour seul horizon ici ou sur les terrains de guerre. Pour Envoyé spécial, il racontait le monde. Grande tristesse", a écrit Françoise Joly. "Grande tristesse à l'annonce du décès de notre confrère et ami Hervé Ghesquière. Qu'il repose en paix, après tant d'années de combat", a pour sa part déclaré Audrey Pulvar.