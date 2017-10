Mort d'Hugh Hefner : Sa veuve Crystal Harris sort du silence, "le coeur brisé"

Elle aura été la troisième et dernière épouse d'Hugh Hefner, le célèbre fondateur du magazine Playboy décédé le 27 septembre dernier à l'âge de 91 ans, de causes naturelles, entouré des siens au Manoir Playboy. Restée jusque-là étonnamment silencieuse, ne se trouvant pas aux côtés de son mari pour son dernier souffle, ni pour le grand dîner d'hommage organisé par son clan le lendemain de sa mort, la jeune Crystal Harris s'est enfin exprimée pour la première fois.

Âgée de 31 ans, celle qui a fait ses débuts dans Playboy en 2009 en tant que playmate, a adressé un communiqué au sérieux magazine People. "Je n'avais pas la force d'écrire aux personnes pour les remercier pour leurs condoléances. J'ai le coeur brisé. Je suis hébétée", témoigne la veuve de Hugh Hefner qui révèle qu'elle a assisté à ses funérailles, à défaut de l'avoir accompagné jusqu'à la fin. "Nous l'avons enterré samedi. Il est à l'endroit où il a toujours voulu passer l'éternité", écrit-elle. Les funérailles de son défunt mari se sont déroulées dans la plus grande intimité alors que le fondateur de Playboy avait tout prévu en achetant l'emplacement à côté de celui de Marilyn Monroe dans le cimetière de Westwood dans les années 90. Un choix qui ne doit rien au hasard puisque l'icône avait été la première à poser en couverture du magazine.

Critiquée pour absence et son silence, Crystal Harris n'a que des mots tendres pour celui qu'elle avait épousé en décembre 2012 alors qu'elle n'avait que 26 ans et lui 86. Le couple s'était fiancé deux ans après sa rencontre en 2008. "C'était un héros américain, un pionnier. (...) Je ressentais tant son amour. Je l'aimais tellement. Je suis si reconnaissante. Il m'a montré le chemin. Il m'a appris la gentillesse. Je me sentirai à jamais reconnaissante d'avoir été à ses côtés, de lui avoir tenir la main et de lui avoir dit combien je l'aimais. Il a changé ma vie. Il m'a sauvée", partage-t-elle.

Un bel héritage

Avant de s'éteindre, Hugh Hefner a pensé à sa dernière épouse qui devrait continuer de vivre très confortablement. TMZ a récemment révélé que Crystal Harris devrait héritier de la maison de 550 m², située à Hollywood, que son mari lui avait achetée en 2013 et des 5 millions de dollars qu'il lui a laissés dans son testament.

Bien avant de s'unir à Crystal Harris, Hugh Hefner avait épousé Mildred Williams, sa première femme, en 1949. Ensemble, ils ont eu deux enfants : Christie (1952) et David (1955). Divorcé en 1959, Hefner mettra plusieurs années à retenter l'expérience, épousant une précédente Playmate en 1989, Kimberley Conrad, avec qui il a aussi deux enfants : Marston (1990) et Cooper (1991). Une union qui s'était aussi finalement soldée par un divorce dix ans plus tard.