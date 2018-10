Mort d'Oli Herbert (All That Remains) : Son corps retrouvé dans une mare

La scène métal américaine est en deuil. Mercredi 17 octobre 2018, le groupe de musique All That Remains a annoncé la mort d'Oli Herbert, guitariste et membre fondateur de cette formation de metalcore qui a vendu pas moins de 800 000 albums à travers le monde. TMZ précise que le rockeur de 44 ans a été retrouvé dans une mare à Stafford Springs, près de sa maison. La police, qui avait reçu un avis de disparition, avait déployé en conséquence des forces autour du domicile du rockeur, avant de retrouver finalement son corps sans vie dans un petit étang non loin de là. Si la police ne voit a priori rien de suspect dans ce décès, une autopsie sera pratiquée pour déterminer la cause de la mort ainsi que la manière dont cela s'est déroulé.

Sur Facebook, les autres membres du groupe pleurent leur ami. "Nous sommes dévastés d'apprendre qu'Oli Herbert, notre ami, guitariste et membre fondateur d'All That Remains, est décédé, peut-on lire. Oli était un guitariste incroyablement talentueux qui a défini le rock et le metal du Nord-Est. Son impact sur la musique et sur nos vies se poursuivra indéfiniment. Nous n'avons pas plus de détails à l'heure qu'il est. Le groupe et la famille [d'Oli Herbert] vous demandent de respecter leur vie privée et de vous souvenir de lui en célébrant sa musique."