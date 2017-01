Mort d'un restaurateur de Cauchemar en cuisine : Philippe Etchebest réagit

Mardi 3 janvier, Jean-Michel Rétif, gérant du restaurant Au coin du feu à Vandoeuvre-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle) et participant à l'émission Cauchemar en cuisine a été retrouvé mort dans la réserve de son établissement. Une information qui a bouleversé Philippe Etchebest, chef à la tête du programme.

Si une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances du décès de Jean-Michel Rétif, tout laisse penser qu'il s'agirait d'un suicide. Une annonce terrible pour Philippe Etchebest qui a tenté de sauver les affaires du restaurateur – dans un épisode diffusé le 21 septembre dernier sur M6. Selon nos confrères du site Télé-Loisirs, le Meilleur Ouvrier de France "aurait été très touché et aurait pris le temps de téléphoner" à la famille du défunt.

Comme l'a dévoilé Jean-Michel Rétif en septembre dernier à L'Est Républicain, Philippe Etchebest et lui étaient restés en contact : "Il a encore appelé il y a une quinzaine de jours. Il m'a redit que je devais continuer à miser sur la cuisine au feu de bois." Et d'ajouter : "On m'interroge souvent pour savoir pourquoi j'ai demandé à faire venir Philippe Etchebest. Sans lui, c'est simple, le restaurant aurait fermé. On a pris une claque, on s'est tous remis en question et ça nous a donné un second souffle."

Comme l'avait dévoilé il y a plusieurs mois Le Parisien, après le tournage de Cauchemar en cuisine, Philippe Etchebest et toute son équipe continuent pendant longtemps à soutenir les restaurateurs. Si le chef garde un contact téléphonique avec les personnes qu'ils a aidées, toute une équipe veille à ce que les conseils livrés par l'animateur-cuisinier soient bien appliqués. Des intervenants qui passent chaque semaine dans le restaurant "pendant au moins un an", avait assuré Kamila Fievet-Palies, productrice exécutive de l'émission.