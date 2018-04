Mort de Barbara Bush : Déclaration d'amour de George H. W. Bush, 93 ans

Barbara Bush savait que ses heures étaient comptées, d'où sa volonté de mettre fin à son traitement et "se concentrer à la place sur des soins palliatifs", comme l'avait indiqué Jim McGrath, porte-parole de l'ancienne First Lady dans un communiqué. Quelques heures plus tard, la femme de l'ancien président américain George H. W. Bush et mère de l'ancien président George W. Bush est décédée, le 17 avril 2018, à l'âge de 92 ans. L'ancienne première dame s'est éteinte des suites d'une maladie pulmonaire et cardiaque. Une disparition qui a ému les États-Unis, ceux qui ont dirigé le pays et l'actuel président Donald Trump.

Au lendemain du décès de son épouse, George H. W. Bush, 93 ans, lui a rendu hommage dans un message rendu public par son porte-parole. Des mots d'amour largement repris par les médias américains. "J'ai toujours su que Barbara était la femme la plus aimée au monde, et d'ailleurs, je la taquinais en lui suggérant que cela me complexait. Mais la vérité est que cet amour et cette amitié démesurés pour notre Matriarche nous ont tous tirés vers le haut. Nous pensons qu'elle est au paradis, et nous savons que la vie va continuer, comme elle l'aurait voulu. Alors ne vous inquiétez pas pour la famille Bush", écrit-il.