Mort de Bernard Darty, cofondateur du "contrat de confiance"

Cofondateur avec ses frères des magasins d'électroménager, Bernard Darty est mort samedi aux Etats-Unis. "La société Fnac Darty a appris avec tristesse la disparition de Monsieur Bernard Darty le 15 décembre 2018 à Miami", a annoncé la société à l'AFP. Il avait 84 ans.

L'enseigne Darty a été créée en 1957 par trois frères : Natan, Marcel et Bernard. Leur premier magasin ouvre à Montreuil et propose des radios et des postes de télévision. En 1973, le fameux "contrat de confiance" met le client au coeur des préoccupations de la marque. En 2016, Darty est racheté par la Fnac.

Enrique Martinez, directeur général du groupe, rend hommage à Bernard Darty auprès de l'AFP en saluant "la carrière d'un homme exceptionnel qui, aux côtés de ses frères Marcel et Natan, ont révolutionné le commerce par leur vision innovante du service et leur obsession de la satisfaction du client". "Bernard Darty n'a eu de cesse d'oeuvrer à la modernisation de la société et de ses activités, sans jamais se contenter des succès acquis, afin d'en faire une référence internationale du commerce." Il ajoute qu'après "avoir quitté ses fonctions au sein de Darty en 1993, il s'est énormément investi dans le mécénat et a notamment fortement soutenu la fondation Michelle Darty". "Son esprit entrepreneurial et son humanisme sont un exemple pour toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs du groupe Fnac Darty."

Bernard Darty était notamment le grand-père de Jessica Sebaoun, épouse de Jean Sarkozy. Ses frères Natan et Marcel sont respectivement décédés en 2010 et 1983. Le cinéaste Alexandre Arcady préparait un film sur leur destin exceptionnel, a précisé sur Twitter le journaliste de l'AFP Jean-François Guyot. Ce destin, Bernard Darty lui-même a raconté dans un livre sorti cet automne : Une histoire de confiance, aux éditions Dunod.