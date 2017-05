Mort de Bruce Hampton : Le musicien s'écroule sur scène, des images chocs

C'est ce qu'on pourrait appeler une sortie surréaliste, à l'image de l'artiste. Le 1er mai, Bruce Hampton donnait à Atlanta un concert pour ses 70 ans. Un moment privilégié, passé en compagnie de ses amis musiciens et devant des fans passionnés. C'est aussi lors de ce concert que l'artiste américain est mort, après s'être effondré sur scène...

La tragique séquence a été dévoilée par TMZ. On peut voir Bruce Hampton jouer un de ses morceaux, Turn on Your Lovelight, pendant un rappel quand soudainement il s'écroule sur scène, aux pieds de son guitariste... qui continue à jouer comme si cela faisait partie du spectacle. Un photographe, situé au premier rang, immortalise même la scène.

Emmené d'urgence à l'hôpital, où il a été déclaré mort, Bruce Hampton a finalement quitté l'amour de sa vie, la scène, au plus près de cette dernière. Figure de la scène musicale d'Atlanta et du rock fusion, musicien qualifié de "surréaliste", Bruce Hampton a notamment monté le groupe avant-gardiste Hampton Grease Band, avant de faire carrière dans divers formations rock/jazz. Il est également apparu au cinéma et dans la peau d'un manager pour le film de Billy Bob Thornton, Sling Blade.

L'acteur américain, ex-amoureux d'Angelina Jolie, était d'ailleurs présent au concert où Hampton a trouvé la mort. En effet, lui comme de nombreux anciens collaborateurs et amis du musicien, ont joué sur scène lors de cette soirée mémorable. A l'instar de Peter Buck du groupe R.E.M, les membres de Widespread Panic, le guitariste de gypsy-metal Emil Werstler, Denny Walley de Frank Zappa ou encore le guitar hero Warren Haynes.