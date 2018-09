Mort de Burt Reynolds, iconique vedette hollywoodienne

C'est l'un des visages les plus connus du cinéma américain. L'acteur Burt Reynolds, vedette d'Hollywood dans les années 70 et 80, est mort jeudi 6 septembre 2018 à l'âge de 82 ans, a confirmé son entourage. "C'est avec le coeur brisé que j'ai dit au revoir à mon oncle aujourd'hui", a écrit dans un communiqué la nièce de l'acteur, Nancy Lee Hess. Le célèbre comédien est décédé dans un hôpital en Floride, a de son côté confirmé au Hollywood Reporter son manager Erik Kritzer. Il est mort d'un arrêt cardiaque, a ajouté le site spécialisé. "Il avait eu des soucis de santé mais c'était totalement inattendu", a précisé sa nièce.

Le comédien, né en 1936, était tout particulièrement connu pour son rôle dans Délivrance, en 1972 aux côtés de Jon Voight. Il avait également donné la réplique à Mark Wahlberg dans le film de Paul Thomas Anderson, Boogie Nights (1997), incarnant un producteur de films pornographiques pour lequel il sera nommé pour l'Oscar du Meilleur acteur dans un second rôle (il sera battu par un autre regretté acteur, Robin Williams, pour Will Hunting).

L'acteur américain à la moustache impeccable a quelques films cultes à son actif. On peut citer Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe sans jamais oser le demander (1972), Cours après moi shérif (1977), Merci d'avoir été ma femme (1979), L'Équipée du Cannonball (1981), La Cage aux poules (1982), Striptease (1996) et bien sûr, pendant vingt ans, la série Gunsmoke.

Il devait jouer chez Tarantino

Actif jusqu'à sa mort, Reynolds avait été salué l'an dernier par la critique pour sa prestation dans le film indépendant The Last Movie Star. Plus récemment, il devait jouer dans le prochain film de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, aux côtés de Leonardo DiCaprio et Brad Pitt, dans ce long métrage consacré aux meurtres commis par Charles Manson et ses disciples dans les années 60. "Mon oncle avait hâte de travailler avec Quentin Tarantino et le casting fantastique qui avait été réuni", a confié sa nièce.

Si le comédien, au tempérament réputé bien trempé, a joué dans des productions acclamées par la critique, de nombreux films dans lesquels il apparaissait pouvaient être qualifiés de populaires et donc plus enclins à se faire étriller par la critique. "Je ne me suis pas intéressé à de nouveaux auteurs ou à des rôles à risques parce que je n'étais pas intéressé par l'idée de me lancer des défis en tant qu'acteur. Je cherchais à passer du bon temps", écrivait Reynolds dans ses mémoires en 2015, intitulées But Enough About Me. "Et donc j'ai manqué de nombreuses occasions de montrer que je pouvais jouer des rôles sérieux, ajoute-t-il. Quand je me suis finalement réveillé et que j'ai essayé de faire ça bien, personne ne m'a donné ma chance."

Côté vie privée, l'homme bien connu pour son tempérament difficile a multiplié les conquêtes, de Sally Field à Adrienne Barbeau en passant par Dinah Shore, de vingt ans son aînée et sa relation la plus médiatisée. Il a en outre été marié à l'actrice Judy Carne de 1963 à 1965 et à l'actrice Loni Anderson de 1988 à 1993 avec qui il a adopté un fils, Quinton Anderson Reynolds (né en 1988).

Après l'annonce de cette disparition, les hommages se sont publiés. "Burt Reynolds était l'un de mes héros. Il était un pionnier", a salué sur Twitter l'acteur Arnold Schwarzenegger, tandis que le héros du Seigneur des Anneaux, Elijah Wood, a regretté la "disparition d'une légende". Le champion de tennis Boris Becker a également tenu a lui rendre hommage, assurant, sur le même réseau social, que Reynolds était "l'une des dernières vedettes d'Hollywood".