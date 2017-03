Mort de Carrie Fisher & Debbie Reynolds : Un hommage public aura finalement lieu

Moins de trois mois après la disparition brutale des actrices Carrie Fisher et Debbie Reynolds, respectivement mortes à 60 et 84 ans les 27 et 28 décembre dernier, le public pourra prochainement dire un dernier adieu au duo mère-fille lors d'un grand hommage qui aura lieu au cimetière où elles ont été enterrées, le Forest Lawn Memorial Park.

Selon le site TMZ, ce rassemblement public, qui devrait attirer plus d'un millier de personnes, a été fixé à la date du 25 mars. On apprend aussi qu'une chanson d'hommage spécialement écrite par James Blunt sera jouée tandis qu'un montage de photos défilera sur un écran. L'artiste britannique était très proche de la mythique interprète de la princesse Leia dans la saga Star Wars, puisqu'elle était la marraine de son fils. Il n'interprétera toutefois pas son morceau en live.

Les membres de la Gay Men's Chorus of Los Angeles ont confirmé leur présence, à l'instar d'artistes qui assureront une chorégraphie d'hommage pour Debbie Reynolds, légendaire vedette de Chantons sous la pluie. La fille de Carrie Fisher, Billie Lourd (24 ans), sera sur place "mais ne prononcera aucun discours", poursuit TMZ. Encore très éprouvée par cette double disparition, l'actrice de Scream Queens et chérie de Taylor Lautner affirme qu'il est encore beaucoup trop tôt pour s'adresser à une foule aussi immense. Enfin, le chien adoré de Carrie Fisher, Gary, sera l'une des stars de cette journée, qui sera retransmise en direct sur le site officiel de Carrie Fisher et Debbie Reynolds.