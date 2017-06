Mort de Carrie Fisher : Des drogues et une maladie peu connue en cause

En janvier, des documents officiels révélaient que Carrie Fisher était morte le 27 décembre d'un arrêt cardiaque ou retard cardiaque. Le coroner (le fonctionnaire chargé d'enquêter sur un décès brutal) avait insisté sur le fait de continuer le travail afin de déterminer la cause de cette brutale crise cardiaque survenue lors d'un vol reliant Londres à Los Angeles le 23 décembre. Des analyses toxicologiques devaient permettre de savoir si elle avait pris de la drogue ou des médicaments qui auraient pu entraîner sa mort.

On sait aujourd'hui de quoi est morte Carrie Fisher et il y a plusieurs raisons à sa disparition. L'actrice rendue célèbre par Star Wars, est décédée d'apnée du sommeil "et d'autres facteurs indéterminés", a annoncé, vendredi 16 juin, le bureau du médecin légiste de Los Angeles. Le coroner a également ajouté que l'interprète de la princesse Leia souffrait d'athérosclérose, une maladie du coeur qui se traduit par la perte d'élasticité des artères due à la sclérose, elle-même provoquée par l'accumulation de corps gras.

Il a aussi confirmé l'utilisation de drogues, sans préciser lesquelles. "Ma maman s'est battue toute sa vie contre une addiction à la drogue et une maladie mentale. Elle a fini par en mourir", a témoigné sa fille également actrice, Billie Lourd (Scream Queens), dans un communiqué transmis à People. Selon elle, sa mère "voulait que sa mort encourage les gens à être ouvert à propos de leurs démons", que cela permette d'ouvrir les yeux sur ces combats.

Carrie Fisher souffrait depuis l'adolescence de troubles bipolaires et d'abus de substances illicites dont elle a commencé la consommation (d'abord avec la marijuana) dès l'âge de 13 ans. La cocaïne et le LSD sont ensuite venus s'ajouter aux maux de la comédienne âgée de 60 ans au moment de sa disparition.