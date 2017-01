Mort de Carrie Fisher : Disney va empocher un sacré pactole !

La disparition de Carrie Fisher (décédée le 27 décembre des suites d'une attaque) va semble-t-il rapporter de l'argent à Disney. Pourquoi ? Rappelons que l'actrice américaine incarnait la fameuse Princesse Leia dans la saga Star Wars dont Disney détient désormais les droits depuis le rachat de LucasFilm. Avant de quitter les siens brutalement, Carrie Fisher avait signé un contrat pour tourner les deux derniers épisodes de la dernière trilogie, les VIII et IX.

Devant l'importance de la saga, Disney avait souscrit à des assurances exceptionnelles concernant ses acteurs principaux, dont Carrie Fisher, Harrison Ford et Mark Hamill. La presse américaine rapporte aujourd'hui que la mort inopinée de Fisher devrait rapporter 50 millions de dollars à Disney, selon les termes de la police d'assurance contractée par le groupe. Le studio américain avait souscrit, auprès du marché de l'assurance Lloyd's of London, un contrat de prévoyance instaurant une procédure d'indemnisation en cas d'accident de l'actrice en dehors ou pendant le tournage. L'assurance avait notamment fonctionné lorsque Harrison Ford a été victime d'un accident sur le tournage qui l'avait immobilisé pendant de nombreuses semaines. Mais la note ne s'était pas avérée trop salée pour l'assurance, d'autant qu'il y avait ensuite eu un procès.

Ce montant astronomique de 50 millions de dollars, sans précédent selon The Guardian, a été avancé par le site The Insurance Insider. Pas officiel donc (d'autant que l'autopsie n'a pas encore été réalisée), il ne surprend pas certains spécialistes hollywoodiens. Car assurer ses acteurs est monnaie courante (notamment les plus âgés ou à risque, comme les femmes enceintes). Il faut rassurer les investisseurs en cas de catastrophes naturelles, accidents graves... soit tout ce qui pourrait mettre en péril un tournage, le retarder voire l'annuler.

Disney n'a pour l'heure pas commenté les révélations de The Insurance Insider alors que le studio, endeuillé par la perte de son actrice, réfléchit à la manière à adopter pour la remplacer dans l'Episode IX qu'elle n'a pas eu le temps de tourner...