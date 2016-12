Mort de Carrie Fisher - Harrison Ford : Han Solo en deuil pour la princesse Leia

Leur alchimie avait d'ailleurs dépassé les écrans : Carrie Fisher avait révélé dans ses mémoires The Princess Diarist avoir entretenu une liaison secrète de trois mois avec lui : "C'était tellement intense. Nous étions Han et Leia la semaine et Carrie et Harrison le week-end. Je n'avais aucune expérience, mais il y avait quelque chose en lui qui inspirait la confiance. Il était bienveillant", déclarait-elle mardi 15 novembre au magazine People.