Mort de Carrie Fisher : Paul Simon, son ancien époux, brise le son du silence

De son mariage avec Paul Simon, l'inénarrable Carrie Fisher avait dit : "Je ne suis pas faite pour être avec quelqu'un. Je ne suis pas assez coopérative. Je ne pouvais pas lui offrir la paix dont il avait besoin. Et puis, c'est intéressant d'être avec une autre personne célèbre. Les questions que peuvent poser la célébrité sont désamorcées et on peut passer à des problèmes plus importants. On avait des bagarres très intéressantes. C'est dommage, parce que lui et moi, on était très bons ensemble, pour tout ce pour quoi on était bons séparément." Et d'ajouter, confiant qu'ils ne se parlaient plus : "Il me manque, mais j'ai le meilleur de lui dans sa musique."

Après sa rupture avec Carrie Fisher, Paul Simon a épousé la chanteuse folk Edie Brickell en 1992, avec laquelle il a eu trois enfants, Adrian, Lulu et Gabriel. Carrie Fisher a eu une fille, Billie Lourd, avec l'agent de stars Bryan Lourd.