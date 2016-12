Mort de Carrie Fisher : Qui est Billie Lourd, sa fille, future star ?

Victime d'une attaque cardiaque le 23 décembre, Carrie Fisher est morte quelques jours plus tard, à seulement 60 ans. Le communiqué officialisant le départ de celle qui restera à jamais la princesse Leia Organa de la saga Star Wars a été diffusé par le porte-parole Simon Halls et il fait référence à la fille unique de l'actrice : "C'est avec une profonde tristesse que Billie Lourd confirme la mort de sa mère adorée à 8h55 ce matin." Qui est cette jeune actrice dont la carrière décolle à peine ?

Billie est née le 17 juillet 1992. Son père est l'agent artistique Bryan Lourd. En 2014, il se murmure que la jeune femme ferait ses débuts à l'écran des Star Wars, épisode VII : Le Réveil de la Force. La rumeur se révèle vraie, mais avant cette sortie historique, Billie décroche l'un des rôles principaux de la nouvelle série de Brad Falchuk et Ryan Murphy (Nip/Tuck, Glee, American Horror Story mais aussi American Crime Story) : Scream Queens. Cette série est un hommage aux reines des cris dans les films d'horreur des années 1980. Billie Lourd y donne la réplique à des actrices de son âge comme Emma Roberts, Abigail Breslin, Lea Michele et Taylor Lautner, mais aussi à la "scream queen" culte d'Halloween (La Nuit des masques) de John Carpenter, Jamie Lee Curtis.

Ne lui touchez pas les oreilles !

La série est parodique, souvent lourdingue même, mais Billie Lourd est sans conteste la plus drôle. Dans ce pastiche de films d'horreur, ultra-référencé, la jeune actrice incarne Chanel #2, la meilleure amie de Chanel Oberlin (Emma Roberts). Avec son air détaché, son ton grave et traînant et ses répliques improbables de petite fille riche dérangée, le personnage fait souvent mouche face aux surexcitées Emma Roberts et Lea Michele. Suite à un traumatisme, Chanel #2 ne supporte plus qu'on lui touche les oreilles : de fait, durant les deux saisons de la série, Billie porte des cache-oreilles en fourrure. Clin d'oeil évident à la coiffure culte de la princesse Leia...

Entre la diffusion des deux saisons de Scream Queens, le public s'est réuni en masse dans les salles de cinéma pour découvrir l'attendu Épisode VII de la saga intergalactique. Dans le film, Billie Lourd incarne le Lieutenant Connix de la rébellion. Et si la princesse Leia a bien changé de coiffure comme lui fait remarquer Han Solo (Harrison Ford), c'est Connix qui arbore les deux macarons sur les côtés de son crâne, faisant de sa courte apparition à l'écran, un clin qui n'est pas passé inaperçu dans le coeur des fans de la saga. Pendant la promotion du film, Billie Lourd a raconté dans Entertainment Tonight que sa maman l'a suppliait de regarder la première trilogie quand elle était petite.

Billie, comme sa maman Carrie Fisher, seront de retour dans l'Épisode VIII, que réalise Rian Johnson. Toujours dans Entertainment Tonight, la fille a révélé que sa maman était géniale dans ce film-là : "Elle déchire ! C'est encore mieux et elle est superbe. La classe !" Le film est actuellement en post-production. Pour le moment, il est impossible de dire qu'elle impact aura la mort de Carrie Fisher sur la suite de la saga... Reste la peine immense de sa mère Debbie Reynolds, de sa fille Billie, de ses proches et de millions d'admirateurs.

Quant à la carrière de Billie, elle pourrait enfin se détacher de toute référence au rôle mythique de sa maman dans Billionaire Boys Club de James Cox, l'histoire vraie de riches gamins de Los Angeles au début des années 1980 qui montent une arnaque qui tournera très mal.