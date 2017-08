Mort de Carrie Fisher : Sa fille Billie Lourd va hériter d'une fortune colossale

Le 27 décembre 2016, Hollywood pleurait la mort de Carrie Fisher, iconique Princesse Leia dans la saga Star Wars. Le lendemain, c'était au tour de Debbie Reynolds, la mère de cette dernière et elle aussi célèbre actrice dans la Cité des anges, de rendre l'âme. Un drame terrible pour Billie Lourd, la fille unique de Carrie Fisher, qui a perdu les deux femmes de sa vie coup sur coup.

Aujourd'hui prête à tourner la page d'un deuil difficile, la jeune femme qui est également actrice – on a pu la voir dans la série Scream Queens et bientôt dans American Horror Story – va recevoir l'héritage de sa mère,. Et la somme est plutôt incroyable.

Selon People, qui dit s'être retrouvé en présence des documents judiciaires statuant sur ladite fortune, la jeune femme de 25 ans va hériter de 6,8 millions de dollars. Il s'agit notamment de comptes bancaires, d'une voiture Telsa S, de plusieurs sociétés, d'une police d'assurance-vie, de bijoux, d'oeuvres d'art et de quelques objets de collection. Une somme colossale dans on ignore si elle inclut le salaire et les primes touchés par Carrie Fisher pour Le Réveil de la Force et Les Derniers Jedi, le 8e volet dans lequel elle doit également apparaître, tout comme sa fille d'ailleurs.

En outre, Billie Lourd possédera désormais l'ensemble des droits sur l'image de sa mère ainsi que ses droits de propriété intellectuelle, tout comme ceux sur les produits tirés des livres, promotions, marques déposées et bien sûr les droits d'auteur de Carrie Fisher. Un sacré pactole difficilement chiffrable !