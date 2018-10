Mort de Charles Aznavour : La cause de sa mort révélée

C'est le site Objectifgard.com qui annonce la nouvelle. Le quotidien local dévoile qu'une autopsie a été pratiquée sur le corps du regretté Charles Aznavour, sur décision du procureur de la république de Tarascon. L'institut médico-légal du CHU de Nîmes a dévoilé ses conclusions.

L'interprète de La Bohème, Les Comédiens ou Emmenez-moi est "décédé dans sa baignoire, d'une mort naturelle", annonce le site. "Il s'agirait d'un problème cardio-pulmonaire selon nos informations", ajoute le site ; Le Parisien précise en évoquant un oedème pulmonaire. Charles Aznavour, 94 ans, a été retrouvé mort dans sa maison de Mouriès, près d'Arles.

L'artiste, pleuré par les Français ainsi que par une multitude de personnalités venues de tous les horizons, laisse derrière lui des tubes en pagaille qui continueront d'enchanter les fans pendant des décennies. Côté vie privée, il était marié depuis plus de cinquante ans à Ulla, avec laquelle il avait eu trois enfants (Katia née en 1969, elle aussi chanteuse), Misha (né en 1971) et Nicolas (né en 1977). L'interprète de Comme ils disent avait aussi été marié à Micheline Rugel, mère de ses enfants Seda (née en 1947) et Charles (née en 1952) et à Evelyn Plessis, mère de son fils Patrick (né en 1956 mais malheureusement décédé à 25 ans).

Thomas Montet