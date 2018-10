Mort de Charles Aznavour : La plus flamboyante revanche du show business

Charles Aznavour est mort ce lundi 1er octobre 2018. Il avait 94 ans et rentrait du Japon où il a donné les deux derniers concerts d'une carrière sans pareille, à Tokyo puis Osaka. Quelques jours avant son départ pour le pays du Soleil-Levant, il célébrait la naissance de son quatrième petit-fils...

Marié trois fois, Charles Aznavour a eu six enfants : Seda (née en 1947) et Charles (1952) de son union le 16 mars 1946 avec Micheline Rugel Fromentin ; Patrick (né 1956 et mort à l'âge de 25 ans) de son mariage en 1955 avec Evelyn Plessis ; et enfin Katia (née en 1969), Misha (1971) et Nicolas (1977) de son union, le 11 janvier 1967, avec la Suédoise Ulla Thorsell dont il était toujours l'époux. C'est Nicolas qui lui a donné son dernier petit-fils, Missak, un prénom arménien.

Des débuts difficiles

Shahnourh Varinag Aznavourian bientôt Charles Aznavour est né à Paris le 22 mai 1924 dans une famille d'artistes arméniens. À partir de 1941, il se produit en duo avec Pierre Roche jusqu'au États-Unis et au Canada. En 1950, le jeune Aznavour est déjà suivi de près par Édith Piaf. Il signe des chansons pour Gilbert Bécaud et tourne partout, sans cesse. Le jeune artiste est mal accueilli, le public le regarde sans passion. Le succès se fait attendre... de très longues années. Aznavour s'interroge sur sa voix, sa taille, son nez qu'il fera d'ailleurs refaire. Autour de lui, on ne l'encourage pas vraiment mais il est déterminé. En 1960, Je m'voyais déjà, une chanson refusée par Yves Montand, change la donne. Interprétée pour la première fois par Aznavour à l'Alhambra, elle lui offre son premier triomphe. Il a 36 ans quand le succès arrive enfin. Il ne le quittera plus. Et Aznavour n'oubliera jamais que sa carrière est aussi un formidable pied-de-nez à tout ceux qui ne croyaient pas en lui.

Charles Aznavour composera et chantera jusqu'à la fin de sa vie. Les chiffres donnent le tournis : il a enregistré plus de 1 200 chansons dans huit langues différentes. Son dernier album, Encores, est le 51e de sa discographie française, il est paru en 2015. Selon son site officiel, les ventes totales atteindraient 180 millions d'albums. Son importance et son succès ne se limitent pas à la France, il était l'un des rares artistes à pouvoir se produire partout dans le monde. À la fin des années 1990, CNN et les lecteurs de Times Online l'ont même élu Artiste de variété du siècle devant la légende Elvis Presley et le mythique Bob Dylan, Prix Nobel de littérature. En 2017, Charles Aznavour a reçu son étoile sur le Walk of Fame à Hollywood. Le public se souviendra de lui pour les inoubliables Emmenez-moi, La Mama, La Bohème, Comme ils disent, For Me Formidable, She (numéro au Royaume-Uni), Hier encore ou Mes emmerdes.

Un grand acteur

Dans la liste des hommages et prix qu'a reçus Charles Aznavour il est important de signaler son César d'honneur en 1997. Celui qui se trouvait trop petit, trop ci, trop ça, n'était pas seulement un homme de scène, mais aussi un grand acteur qui a tourné dans près de 80 films dont certains sont des classiques. En 1959, il participe au Testament d'Orphée de Jean Cocteau. L'année suivante, devant la caméra de François Truffaut, Charles joue les timides devant de grands gangsters dans le fantastique Tirez sur le pianiste. En 1979, il tient l'un des rôles principaux du Tambour de Volker Schlöndorff, Palme d'or et Oscar du meilleur du film. Claude Chabrol, Claude Lelouch et Jean-Pierre Mocky auront fait souvent appel à lui. Son dernier film est le magnifique Là-haut (2009) des studios Pixar dans lequel Aznavour prête son inimitable voix au papy aventurier.

Ces dernières années, Charles Aznavour consacrait tout son temps à la scène et à l'écriture. De ses chansons bien sûr, mais aussi de ses livres. Il était également très engagé pour l'Arménie, son pays d'origine dont il a été l'ambassadeur.

En septembre 2018, Charles Aznavour retrouvait la scène qu'il avait dû abandonner un temps pour soigner une fracture du bras. Il a chanté au Japon et devait partir en tournée dans quelques jours direction l'Ukraine, le Belgique et la France. Charles Aznavour s'imaginait très bien centenaire, il le répétait souvent. Il avait d'ailleurs déjà annoncé des concerts pour l'été 2019. Ce lundi, c'est le monde entier qui pleure Charles Aznavour.