Mort de Charles Aznavour : Le coup de gueule de Benjamin Biolay, attaqué...

Quelques heures l'annonce de la mort de Charles Aznavour, emporté à 94 ans de cause naturelle, Benjamin Biolay postait un message sur Facebook évoquant la mort du "vrai boss" de la chanson française. Rapidement, certains internautes lui ont reproché son manque de tact envers un autre grand regretté artiste, Johnny Hallyday. Mais ce sont surtout les coups de téléphone reçus qui l'ont fait sortir de ses gonds...

"Le vrai boss vient de nous laisser. Permettez-moi de vous dire que c'est sans doute la personne la plus extraordinaire que j'ai eu la chance de connaître. Un guide et un maître de l'art et de la vie. Dur de ne pas pleurer. Je vous aime Charles. Hasta Pronto señor Champagne", a écrit Benjamin Biolay en légende d'une photo de Charles Aznavour. Des jolis mots malheureusement mal interprétés par certains et pas uniquement des anonymes s'exprimant sur la Toile.

"J'ai dû update [mettre à jour, NDLR] mon statut suite à de nombreux appels de médias qui me faisaient le procès d'intention suivant : que je manquais de respect à Johnny (dont Charles était l'idole et le bienfaiteur). Arrêtez de chercher la merde, surtout auprès de gens en grande peine. Je hais sincèrement bien des aspects de notre époque", a réagi le chanteur de 45 ans sur Instagram.