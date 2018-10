Mort de Charles Aznavour : Michel Leeb a passé son dernier après-midi avec lui

Charles Aznavour a tiré sa révérence le 1er octobre 2018 à l'âge de 94 ans. L'icône de la chanson française s'est éteinte dans sa maison du Sud de la France.

La veille de sa disparition, Michel Leeb avait passé plusieurs heures avec lui, une rencontre que l'humoriste, acteur et chanteur de 71 ans a raconté à plusieurs médias dont BFMTV. "On a passé trois, quatre heures ensemble. On a ri beaucoup, on a parlé de tout et de rien, de la famille, de sa famille de la mienne. C'était quelqu'un extrêmement attaché à la famille, au clan, à la tribu", a-t-il confié à Ruth Elkrief. Bien qu'âgé de 94 ans, Charles Aznavour avait encore des idées plein la tête, bien loin de vouloir prendre sa retraite : "On a parlé de ses projets, de son album qu'il avait l'intention de faire, de son livre qu'il était en train d'écrire, d'une comédie musicale qu'il avait aussi envie d'écrire, des projets en permanence. Et puis le rire, il avait toujours au coin de l'oeil la dernière blague, le dernier calembour, aussi mauvais soit-il. C'était toujours une occasion de rire et de ne pas se prendre au sérieux. Comme il revenait de Tokyo et qu'il était un peu fatigué, ce qui est normal, je lui ai demandé comment allait sa voix. Il m'a dit : 'Ma voix est toujours la même.' 'C'est-à-dire ?' 'Elle est mauvaise !'", a également partagé Michel Leeb.

Quelques heures avant sa mort, rien ne laissait présager que ces instants seraient les derniers de Charles Aznavour. Michel Leeb a en effet décrit un homme "alerte, vif, avec cette acuité intellectuelle toujours très vive".