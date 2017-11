Mort de Charles Manson, tueur de Sharon Tate : Roman Polanski ne peut réagir...

La mort du tristement célèbre Charles Manson ramène aux horribles actes qu'il a provoqués. Parmi eux, l'assassinat de l'actrice Sharon Tate en 1969 par les adeptes de la "Famille Manson". La jeune et jolie épouse du réalisateur Roman Polanski était alors enceinte de huit mois. Le décès du gourou et psychopathe américain a été révélé par la soeur de la victime, Debra Tate. Elle a confié à TMZ avoir contacté le réalisateur du Pianiste dès qu'elle a appris la nouvelle, précisant qu'il avait toujours suivi de très près l'affaire Manson, notamment ses auditions ainsi que celles des membres de la communauté qu'il avait fondée. L'avocat du cinéaste vient de s'exprimer à son tour@ sur le sujet.

"Le meurtre de la femme de Roman Polanski et de leur bébé à naître reste toujours aussi douloureux et l'empêche de réagir à la mort de Charles Manson. Il espère un jour corriger la procédure légale en cours à Los Angeles pour avoir le droit de se recueillir sur sa tombe au cimetière Holy Cross", a déclaré Harland Braun à TMZ.

"Je lui resterai fidèle jusqu'à la fin de mes jours"

S'il a refait sa vie avec Emmanuelle Seigner, Roman Polanski n'oubliera jamais Sharon Tate, comme on pouvait le lire en 2014 dans le livre-souvenir de Debra Tate, Sharon Tate – Recolletion : "Après toutes ces années, je suis incapable de regarder un coucher de soleil spectaculaire ou de visiter une jolie maison ancienne ou faire l'expérience de n'importe quel plaisir visuel sans instinctivement me dire qu'elle aurait adoré. En ce sens, je lui resterai fidèle jusqu'à la fin de mes jours."

Dans le magazine Citizen K, Roman Polanski était revenu cette année sur le projet de film de Quentin Tarantino sur la mort de Sharon Tate, entouré d'un casting 5 étoiles : "Je ne pense pas vraiment que son projet soit gênant. Je n'ai aucune idée de ce qu'il prépare. Je sais juste qu'il fait un film sur cette époque et que le meurtre de Sharon est une partie qui clôt le film. Car cela a totalement changé Hollywood, avant ça, on ne fermait jamais de portes. Je ne sais même pas si nous avions une clé dans la serrure. C'était un endroit où l'on se sentait en sécurité. Après, Hollywood est devenu un ghetto de forteresses." Le meurtre de Sharon Tate et de ses amis a mis fin à l'esprit du Summer of Love et a fâché Polanski avec Steve McQueen (ami proche de Sharon, il n'a pas assisté à ses obsèques) ainsi qu'avec la presse. Le traitement de l'affaire a été terrible : des titres aussi sérieux que le Time ou Newsweek avaient pointé Sharon ainsi que lui-même avaient été pointés du doigt, a rappelé le réalisateur.