Mort de Chris Cornell à 52 ans : Le rockeur se serait suicidé...

La triste nouvelle a fait l'effet d'une bombe dans le monde du rock ! Les amoureux de musique, bien contents d'avoir tiré un trait sur 2016 et ses morts – notamment de David Bowie, Prince, George Michael et Leonard Cohen pour ne citer qu'eux – ont appris le décès "brutal et soudain" de Chris Cornell, légende du rock américaine et fameux leader du groupe Soundgarden.

Âgé de 52 ans, le musicien était actuellement en tournée et se trouvait à Detroit lorsque son corps a été trouvé dans vie, mercredi soir. L'artiste est mort à l'hôtel MGM Grand Detroit, où il a été retrouvé sur le sol de sa salle de bain. La femme de Chris, Vicky Karayiannis – une attachée de presse d'origine grecque, avec qui il a eu une fille, Toni, en septembre 2004 et un fils, Christopher Nicholas, en décembre 2005 – aurait appelé un ami de la famille en lui demandant d'aller voir Cornell pour vérifier si tout allait bien. Et c'est là que le musicien aurait été retrouvé sans vie.

Selon l'Associated Press et plusieurs médias locaux, le porte-parole de la police de Detroit, Michael Woody, a confié jeudi matin qu'il ne pouvait pas dévoiler plus de détails, mais que la piste du suicide était la principale dans l'enquête. C'est ce même porte-parole qui a évoqué ce détail du fait de l'appel inquiet de Vicky Karayiannis, qui laisse imaginer que le geste désespéré de Cornell était probablement prémédité. Il a été également précisé que le bureau du Wayne County Medical Examiner devait faire incessamment sous peu une déclaration officielle sur les causes de la mort de Chris Cornell.

À l'image du tweet ému de Joe Perry (Aerosmith), les millions de fans de l'artiste sont sous le choc. D'autant que ce dernier a multiplié les tweets et autres posts Instagram ces derniers jours. Aucun ne laissait entendre que Cornell était sur le point de mettre fin à ses jours – comme sa déclaration d'amour adressée à sa femme le 14 mai. L'artiste américain, papa de trois enfants – il avait aussi eu une fille née en 2000 avec Susan Silver, la manager d'Audioslave, d'Alice in Chains et de Soundgarden – venait même de donner un concert au Fox Theater Marquee, le soir de sa mort. Soundgarden était en effet en tournée aux quatre coins des États-Unis et devait donner un concert le 19 mai à Houston, après celui de Detroit. Le groupe n'a pour l'instant pas communiqué sur la mort de son emblématique leader.