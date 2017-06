Mort de Chris Cornell : La lettre crève-coeur de sa fille pour la fête des Pères

La famille de Chris Cornell ne se remet pas de la mort du rockeur, célèbre leader des groupes Soundgarden et Audioslave. Le (quasi) suicide du musicien, qui s'est donné la mort par pendaison le 18 mai dernier, a choqué le monde de la musique et laissé ses proches, notamment sa femme Vicki, dans un total désespoir et dans l'incompréhension.

Le 19 juin, c'est sa fille Toni Cornell, 12 ans, qui a apporté un témoignage bouleversant. Sur Facebook, à l'occasion de la fête des Pères, elle a publié sur la page de l'artiste une lettre crève-coeur. "Papa, commençons par dire combien je t'aime et à quel point tu comptais pour moi, écrit la jeune fille. Tu es mon idole, quelqu'un qui m'a toujours inspirée. Tu as toujours été là pour moi. Tu m'as encouragée chaque jour, et tu le fais encore. Chaque fois que tu revenais de tournée, tu passais tout ton temps avec nous. Peu importe ton état de fatigue, peu importe le nombre de fuseaux horaires que tu avais traversés, tu étais là pour nous."

Elle dresse ensuite le portrait d'un papa poule généreux, faisant notamment écho aux propos du frère de Chris Cornell. "Quand j'étais malade, tu t'occupais de moi. Tu me faisais des câlins, des bisous. Ça ne te dérangeait pas de tomber malade à ton tour. Tu restais éveillé toute la nuit pour t'assurer que ma fièvre baissait. Et si elle ne tombait pas, tu me réveillais pour me donner mes médicaments. J'ouvrais les yeux, je te voyais, et soudain, je me sentais mieux", se remémore Toni.

Et de conclure, émouvante : "Je t'aime papa, et tu me manques tellement. Tu mérites que cette journée soit célébrée en ton honneur, car tu étais le meilleur papa qu'on puisse avoir. Bonne fête des Pères !"

Chris Cornell a eu trois enfants : Toni puis Christopher (11 ans), avec sa femme Vicki Cornell, ainsi qu'une fille prénommée Lillian (16 ans), avec son ex-épouse Susan Silver.