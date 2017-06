Mort de Chris Cornell: La lettre de son frère Peter, le "coeur pulvérisé"

Après la lettre bouleversante de Vicky, l'épouse de Chris Cornell, c'est au tour de Peter Doyle, l'un des deux frères du rockeur américain, de lui rendre hommage. Dix jours après le suicide du leader de Soundgarden, Peter a publié sur Facebook une émouvante lettre. "Mon coeur est brisé", écrit le songwriter et musicien, dépeignant sa relation avec ce frère si connu du monde de la musique. "Pas de faux-semblant. Pas de cirque", note Peter qui affirme un peu plus loin ne s'être rendu compte qu'à sa mort combien son frangin adoré était "une icône et une légende". "Cela signifie que je suis désolé pour la perte que vous avez subie. Artistes, acteurs, musiciens", poursuit-il.

À l'écouter, Chris Cornell était l'incarnation même de la générosité. "Chris nous a protégés quand on en avait besoin", assure Peter qui loue la gentillesse de son frère, évoquant "un guerrier et un sorcier", "un loup hurlant et un mentor de confiance". "Il gardait pour lui la saturation de la célébrité d'une manière si humble", souligne-t-il, avant de parler de son art. "La musicalité, la rage et la passion qu'il y avait dans la musique de mon frère était toujours véritable, originale et légitime. C'était une créature puissante, sensible, fragile, en colère et mystique qui vivra toujours à travers son travail", écrit magnifiquement Peter.

"Avec toute l'humilité que je puisse rassembler des profondeurs d'un coeur pulvérisé, conclut-il, bouleversant. Je n'accepterai jamais sa perte. Je suis sous la choc depuis que j'ai appris la nouvelle. Je ne peux et ne le laisserai pas partir."