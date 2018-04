Mort de Christian Audigier : Le film sur ses derniers instants encore récompensé

Christian Audigier s'est éteint le 9 juillet 2015 à l'âge de 57 ans. Le célèbre créateur de mode est mort d'un syndrome myélodysplasique, une forme sévère du cancer du sang. Mais avant sa disparition, l'entrepreneur français devenu une véritable star aux États-Unis avait émis un souhait : que son combat contre la maladie soit filmé. Le projet, initialement baptisé Never Give Up (N'abandonne jamais, en français) a finalement été avorté. Depuis, son ami Fabrice Sopoglian (Mensch Pictures LLC) ainsi que Nathalie Sorensen, la femme du défunt, ont rebaptisé le documentaire VIF the movie dans le but de rendre hommage à Christian Audigier.

Dimanche 8 avril 2018, à l'occasion de la 18e édition du Beverly Hills Film Festival à l'hôtel Roosevelt et en présence du tout-Hollywood, le long métrage a été récompensé. En effet, VIF the movie – distribué par Gravitas Ventures, réalisé par Didier Beringuer et produit par Samuel Boutboul – a remporté les trois plus gros prix de la soirée : celui de meilleure cinématographie, meilleur documentaire et meilleur prix du jury. Ainsi, le film a été le plus sacré de la soirée !

Ce n'est pas la première fois que VIF the movie est récompensé. En octobre dernier, le documentaire retraçant la vie et la mort de Christian Audigier faisait déjà grand bruit. Lors du Festival du documentaire de Los Angeles, l'institut Parajanov-Vartanov avait sacré Fabrice Sopoglian comme meilleur producteur et Didier Berlinguer comme meilleur réalisateur. De jolis trophées auxquels s'ajoutent désormais ceux remis récemment.

Dans VIF the movie, Christian Audigier revient sur son parcours, de la prison à sa success story outre-Atlantique. L'ami du parrain des Anges de la télé-réalité (NRJ12) est ainsi filmé à travers le monde, de Bali à Rio... jusqu'à son lit d'hôpital. Plus encore, de nombreuses personnalités ont pris la parole devant les caméras de Fabrice Sopoglian. Johnny Hallyday, Charles Aznavour, Snoop Dogg, Ed Hardy, Michael Madsen, Daymond John, François Girbaud, Stephen Dorff ont tous témoigné. Un bel hommage au créateur...

Rappelons qu'en 2015, alors qu'il pensait vaincre la maladie, Christian Audigier avait mis à l'abri ses proches comme l'a rapporté son ami Gilles Lhote dans VSD en mars 2018. Trois ans plus tôt, le samedi 7 mars 2015, les Hallyday rendaient visite au créateur de mode. À Johnny et Gilles Lhote, ce dernier confie alors avoir établi son testament en faveur de ses quatre enfants.