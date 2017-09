Mort de Christian Audigier : Ses derniers instants, sur son lit d'hôpital...

Christian Audigier s'est éteint le 9 juillet 2015, des suites d'un syndrome myélodysplasique, une forme sévère de cancer du sang. Son ami Fabrice Sopoglian (Mensch Pictures LLC) a pris l'initiative d'immortaliser ses derniers mois et son combat contre la maladie. Le documentaire – intitulé Vif the movie, distribué par Gravitas Ventures, réalisé par Didier Beringuer et produit par Samuel Boutboul – retrace l'histoire du créateur de la marque Von Dutch. Alors que le film sortira aux États-Unis en mars 2018, les premières images ont d'ores et déjà été dévoilées.

Christian Audigier y raconte son parcours sans faire l'impasse sur la case prison, son envie de réussir et surtout la manière dont il en est arrivé à créer sa marque que toutes les plus grandes stars hollywoodiennes s'arrachaient. Mais pas seulement. En effet, l'ami intime du parrain des Anges de la télé-réalité (NRJ12) est également filmé sur son lit d'hôpital... Des images douloureuses.

Le créateur de mode étant très connu outre-Atlantique et même en France, plusieurs personnalités ont pris la parole devant les caméras de Fabrice Sopoglian afin d'en dire plus sur la relation qu'elles entretenaient avec lui. Parmi elles, Johnny Hallyday, Charles Aznavour, Snoop Dogg, Ed Hardy, Michael Madsen, Daymond John, François Girbaud, Stephen Dorff ou encore Nathalie Sorensen, sa veuve. le journaliste Gilles Lhote, ami de longue date de Christian Audigier, a aidé également à retracer l'histoire.

Un documentaire réalisé d'un commun accord entre le styliste et Fabrice Sopoglian, comme l'avait raconté le producteur à nos confrères de Télé Star. "En fait, c'est Christian qui m'a demandé de venir chez lui et il m'a annoncé qu'il était malade. Et il m'a dit qu'il souhaitait que je le suive pendant cette mauvaise aventure pour donner un message et raconter ce qui se passe dans sa nouvelle vie", avait-il confié. Et d'expliquer que "toutes les étapes ont été difficiles".

Avant même sa sortie, Vif the movie promet de faire sensation. En effet, le documentaire a été sélectionné au Festival du film de Glendale, qui se tiendra du 13 au 22 octobre 2017 à Los Angeles. Plus encore, les derniers instants de Christian Audigier seront à visionner en VOD dans 4000 hôtels de luxe aux États-Unis.