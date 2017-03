Mort de Chuck Berry, légende du rock'n roll : Grande émotion et pluie d'hommages

Pluie d'hommages

Chuck Berry laisse une oeuvre immense, de Maybellene à Roll Over Beethoven et Johnny B. Goode, qui a influencé plusieurs générations de musiciens. Pour preuve de son empreinte laissée dans l'histoire de la musique, les hommages ont vite afflué, notamment sur les réseaux sociaux. De Bruce Springsteen, avec qui Chuck Berry avait une relation étroite et qui voit en lui le plus grand rocker de tous les temps, à Mick Jagger qui l'a remercié pour "[sa] musique qui est gravée en nous" et les Rolling Stones, en passant par Lenny Kravitz ("Gloire, Gloire à Chuck Berry. Aucun de nous ne serait là sans toi") ou encore Ringo Starr ("R.I.P et paix et amour Chuck Berry, M. rock'n roll musique"). Pour Rod Stewart : "Tout a commencé avec Chuck Berry. Il nous a tous inspirés. Le premier album que j'ai acheté était son Live at the Tivoli, et je n'ai plus jamais été le même."

Et au-delà du rock, Chuck D. le leader du mythique groupe de rap Public Enemy a aussi salué "Crazy Legs". "RIP roi du Rock and Roll Mr Chuck Berry", a twitté le rappeur. Le réalisateur Spike Lee a également manifesté sa peine et son admiration pour l'artiste. L'écrivain Stephen King écrira : "Chuck Berry est mort. Ça me brise le coeur, mais 90 ans, ce n'est pas si mal pour le rock ! Johnny B. Goode à jamais."

Ses débuts

Chuck Berry apprend la guitare jazz durant son enfance, tout en accumulant les petits boulots et en flirtant avec la délinquance. Devenu coiffeur, marié et père de famille, il arrondit ses fins de mois en jouant de la guitare dans des clubs, lorsqu'il est remarqué par le bluesman Muddy Waters. En 1955, il enregistre sa première chanson, Maybellene, qui devient un tube phénoménal et marque pour lui le début de dix années de succès.