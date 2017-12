Mort de Clara Halter : Marek, Daniela Lumbruso et Anne Hidalgo se recueillent

Dimanche 3 décembre, dans le froid et sous la pluie, le cimetière parisien de Bagneux accueillait le dévoilement de la stèle de la tombe de la regrettée artiste Clara Halter, morte le 27 octobre a 75 ans.

Alors que des obsèques s'étaient tenues le 31 octobre, cette fois c'était à l'occasion du dévoilement de la stèle que proches et personnalités étaient réunis. La stèle comporte un message fort, qui fait écho à son travail artistique – en particulier son fameux mur du 7e arrondissement de Paris, au coeur d'une bataille judiciaire – puisqu'on y trouve le mot paix écrit dans plusieurs langues, notamment en hébreu et en arabe.

Lors de cette inauguration, autour de son mari Marek Halter et de son frère, on a pu voir le violoniste Ivry Gitlis, qui a joué un morceau, l'avocate et ex-secrétaire d'État Nicole Guedj, l'imam de Drancy Hassen Chalghoumi, le rabbin Moché Lewin, Pierre-François Veil et sa femme Barbara Rosnay-Veil, Daniela Lumbroso ou encore la présidente (Les Républicains) de la région Ile-de-France Valérie Pécresse, la maire de Paris (Parti Socialiste) Anne Hidalgo, l'ancien Premier ministre Lionel Jospin, Roselyne Bachelot ...

Thomas Montet