Mort de Claude Gensac : "La Biche de notre gendarme préféré de tous les temps"

Après avoir joué dans Oscar d'Édouard Molinaro et Les Grandes Vacances de Jean Girault avec Louis de Funès, Claude Gensac était naturellement pressentie pour jouer l'épouse de l'acteur dans la saga des Gendarmes. Ainsi, elle fait irruption dans le volet de 1968, Le Gendarme se marie. Elle reviendra dans Le Gendarme en balade et dans Le Gendarme et les gendarmettes, respectivement en 1970 et 1982, soit un an avant la mort de la star comique.

La collaboration de Claude Gensac avec Louis de Funès est mythique puisqu'on comptabilise dix films dans lesquels ils ont joué ensemble et où leur alchimie est une évidence. Mais ce statut de "femme de" n'a pas été simple à gérer pour la comédienne, qui, lassée d'avoir l'étiquette "madame De Funès" collée, excellait aussi dans le registre dramatique. Ses derniers films ont rappelé l'étendue de son talent, tels que les longs métrages Elle s'en va d'Emmanuelle Bercot et Lulu femme nue de Solveig Anspach, pour lequel elle a reçu une nomination aux César.