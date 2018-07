Mort de Claude Lanzmann, le réalisateur de "Shoah"

C'est un très grand qui s'en va. Le cinéaste et écrivain Claude Lanzmann, réalisateur du fameux documentaire Shoah qui durait plus de 9h, est mort jeudi 5 juillet 2018 à Paris à l'âge de 92 ans, a-t-on appris auprès de son éditeur. "Claude Lanzmann est mort ce matin à Paris. Il était très très faible depuis quelques jours", a indiqué une porte-parole de Gallimard contactée par l'AFP. L'écrivain a été transporté à l'hôpital Saint-Antoine où son décès a été constaté, a précisé la même source. Le décès du cinéaste a été confirmé par l'attachée de presse de son dernier film, Les quatre soeurs, sorti en salles depuis ce mercredi.

Réalisateur de Shoah, le grand documentaire sur l'extermination des Juifs d'Europe, Claude Lanzmann fut aussi journaliste, directeur des Temps Modernes, et écrivain. Ami de Jean-Paul Sartre, compagnon de Simone de Beauvoir, il était un défenseur infatigable de la cause d'Israël, pays auquel il était viscéralement attaché depuis 1952.

Résistant et maquisard pendant la Seconde Guerre mondiale, anticolonialiste, fervent défenseur d'Israël, son travail de journaliste engagé à partir des années 50 fait de lui une voix aussi controversée qu'écoutée. C'est dans les années 70 qu'il décide de choisir un nouveau média pour s'exprimer : le cinéma. Son premier film, Pourquoi Israël, sort en 1973 et détaille déjà la méthode Lanzmann : film mosaïque avec des entretiens originaux, où l'interviewer, Lanzmann lui-même, est autant acteur que metteur en scène.

Il planchera ensuite sur l'oeuvre monumentale de sa vie, Shoah. 12 ans de travail (recherche documentaire, recherche des survivants, des bourreaux, des témoins, une dizaine de campagnes de tournage et plus de 4 ans de montage) pour raconter l'indicible sur le génocide, une longueur de 9h26 et une sortie en salles en 1985, un an avant la mort de l'amour de sa vie, Simone de Beauvoir. Lanzmann avait également réalisé Tsahal, en 1994, un documentaire de 5h qui fera l'objet de vives polémiques.

Côté vie privée, Claude Lanzmann était père de deux enfants, Angélique et Félix. Le cinéaste avait été très affecté par la mort brutale l'an dernier de son fils Félix "emporté à 23 ans par un cancer impitoyable". "La mort ne va pas de soi. Moi, je ne suis pas du tout pour la mort. Je crois toujours à la vie. J'aime la vie à la folie même si elle n'est pas le plus souvent marrante", avait-il confié récemment à un journaliste de l'AFP.