Mort de Davide Astori : Émotion intense à ses funérailles, comme au stade

La mort brutale de Davide Astori a laissé un énorme vide dans le monde du football, pas seulement en Italie. Les messages d'hommage au footballeur décédé à 31 ans dans son sommeil ont inondé les réseaux sociaux, postés aux quatre coins de la planète. Lors du match retour des huitièmes de finale opposant le PSG au Real Madrid au Parc des Prince le 6 mars 2018, Marco Verratti a eu bien du mal à contenir ses larmes au moment du coup d'envoi.

Prévues le jeudi 8 mars, les funérailles de Davide Astori se sont déroulées dans une incroyable émotion. Venus en masse, les fans de la Fiorentina ont installé une puissante ambiance, digne de celle du stade Artemio Franchi. Plus de 10 000 personnes se sont rendues devant la basilique Santa Croce de Florence, où sont enterrés Michel-Ange, Rossini et Galilée et où s'est déroulée la cérémonie religieuse. Celle-ci a débuté en retard en raison d'un malaise du père de la compagne du footballeur décédé. Davide Astori a ensuite été inhumé en toute intimité près de Bergame, d'où il est originaire et où vivent ses parents.

La fierté de Florence

Sur la Piazza di Santa Croce, aux balcons des palais, les tifosi (supporteurs italiens) avaient accroché des banderoles, "Fierté de Florence", "Merci pour tout ce que tu nous a donné" ou plus simplement "Ciao Capitano". Alors que l'on connaît la rivalité qui oppose la Fiorentina à la Juventus de Turin, les supporters ont acclamé les joueurs de l'ennemi juré, respectant l'émotion de Giorgio Chiellini, Andrea Barzagli ou Gianluigi Buffon, équipiers d'Astori en sélection.

Marco, l'un des frères de Davide Astori a prononcé quelques mots, qui sont venus avec peine, en souvenir de "son" Davide et pour remercier la ville, où une journée de deuil avait été proclamée. "Tes parents n'ont rien raté avec toi, Davide. Tu es le fils et le frère que tout le monde voudrait avoir. Tu étais le football pur, celui des enfants. Et tous ceux qui restent auront le devoir de raconter à ta princesse Vittoria qui était Davide, un homme avec un H majuscule", a également témoigné le milieu de terrain croate Milan Badelj. Le vice-capitaine de la "Viola" aura la lourde tâche de porter le brassard de capitaine le 11 mars face à Benevento, pour le premier match de la Fiorentina sans Astori.

Après la messe, quand le cercueil a été installé dans le corbillard après être passé entre deux rangées d'enfants des écoles de foot du club, la place s'est comme transformée en virage du stade Artemio Franchi. Les applaudissements ont débuté, les écharpes se sont levées, les drapeaux se sont agités, les fumigènes ont été allumés et toute la place est devenue violette, couleur du club. Les tifosi ont chanté Oh Fiorentina, l'hymne du club, puis Un capitano, c'e solo un capitano ! (un capitaine, il n'y a qu'un seul capitaine) et Astori est parti dans cette ambiance de stade.