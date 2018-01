Mort de France Gall : Cancer, mort de sa fille... une vie marquée par les drames

Ce dimanche 7 janvier, France Gall est morte à l'âge de 70 ans. La chanteuse laisse derrière elle des tubes en pagaille - d'une fidélité exemplaire, elle avait fait toute sa carrière musicale chez Warner - ainsi qu'une vie faite de nombreux coups durs. La star, discrète sur ses problèmes, a connu la maladie et la perte de ses proches...

Dans son message transmis à l'AFP, Geneviève Salama, la chargée de communication de France Gall, écrit : "Il y a des mots qu'on ne voudrait jamais prononcer. France Gall a rejoint le Paradis blanc le 7 janvier, après avoir défié depuis 2 ans, avec discrétion et dignité, la récidive de son cancer." Si l'on savait que la star avait été hospitalisée mi-décembre pour une infection sévère,- une infection pulmonaire impossible à enrayer - qui lui a été fatale, on ignorait que son cancer était revenu...

Déjà très affaiblie avant son hospitalisation du 19 décembre, elle n'avait pu se rendre aux obsèques de son ami Johnny Hallyday. Une disparition qui l'avait bouleversée.

La chanteuse avait déjà eu un cancer du sein en 1993, soit environ un an après la mort de son mari Michel Berger, emporté à seulement 44 ans d'un infarctus. "À l'annonce de la mort de Michel, j'ai ressenti une douleur dans le ventre, dans le corps, telle­ment forte, je me suis dit qu'elle devait ressor­tir d'une manière ou d'une autre. Mon cancer était la concré­ti­sa­tion de mon mal inté­rieur", déclarait-elle à Gala en 2012.

La fin des années 1990 sera encore plus sombre pour France Gall puisque, en 1997, c'est sa fille Pauline (née de son mariage avec Michel Berger) qui meurt de mucoviscidose. Par la suite, la chanteuse, également maman de Raphaël, se retirera de la scène et mènera une vie discrète, multipliant les séjours en Afrique, s'investissant pour de grandes causes, pour l'Afrique particulièrement. Elle était revenue dans la lumière en 2015 avec la comédie musicale Résiste.

Thomas Montet