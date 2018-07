Mort de François Corbier : Enora Malagré, Hapsatou Sy... Pluie d'hommages

Le monde de la télévision est en deuil. Ce dimanche 1er juillet 2018, le producteur Jean-Luc Azoulay a annoncé le décès de François Corbier dans la nuit du samedi à dimanche, à l'âge de 73 ans.

"Corbier nous a quittés cette nuit. Qu'il repose en paix au Paradis des Poètes. Pensées à Doune et à Willy", a-t-il écrit sur Twitter. Il a également ensuite indiqué à l'AFP que la figure incontournable de Club Dorothée avait succombé à l'hôpital d'Evreux (Eure) des suites d'un cancer. "Nous nous sommes appelés ce matin avec Dorothée et toute l'équipe du Club Dorothée. Nous sommes très tristes", a-t-il ajouté. Une nouvelle qui a attristé de nombreuses personnalités.

En story Instagram, Enora Malagré a par exemple partagé une photo de Corbier. "Corbier, l'enfance qui se fait la malle. RIP", l'a-t-elle légendée. Les chroniqueurs de Touche pas à mon poste (C8) Emilie Lopez, Bernard Montiel et Maxime Guény ont quant à eux respectivement posté "Oh Repose en paix Corbier, merci d'avoir accompagné et marqué nos jeunes années...", "Je garde de beaux souvenirs avec lui et toute l équipe #ClubDorothee RIP", "Quelle tristesse ! Un membre mythique du Club Dorothée nous a quittés. Personnage unique et sympathique, il a tellement marqué mon enfance. Comme il le chantait Le Nez de Dorothée restera dans sa valise, et demeurera à jamais dans nos souvenirs."

Hapsatou Sy a aussi réagi : "Oh Corbier ! C'était mon enfance ! Pas de pitié pour les croissants. RIP." L'acteur de Plus belle la vie Laurent Kerusoré a quant à lui souhaité lui rendre hommage en musique en interprétant en Insta Story quelques-uns de ses tubes.