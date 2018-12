Mort de George H.W. Bush : La triste photo de son chien, loyal jusqu'au bout

La mission n'est malgré tout pas tout à fait terminée pour le labrador puisque l'AFP indique qu'il devrait accompagner le cercueil jusqu'à Washington, où se tiendront les funérailles. Après ça, Sully devrait reprendre du service auprès d'autres vétérans dans le centre médical et militaire spécialisé de Walter Reed, dans le Maryland. "Même si ce chien va beaucoup manquer à notre famille, nous nous réconfortons en sachant qu'il apportera la même joie à sa nouvelle maison que celle qu'il nous a apportée", a commenté George W. Bush sur Instagram.

Une semaine d'hommage

Un hommage national d'une semaine a débuté ce lundi avec le transfert du cercueil de George H.W. Bush du Texas à Washington, décédé vendredi à 94 ans, à bord de l'avion présidentiel prêté pour l'occasion par Donald Trump. Comme le précise l'AFP, l'ex-président américain sera enterré selon le protocole des obsèques d'État, organisées par le Pentagone. Son fils aîné, le 43e président des États-Unis, ainsi que d'autres proches, devraient voyager à bord d'Air Force One avec Sully.

Le cercueil sera exposé dans une chapelle ardente sous la coupole du Capitole à partir de lundi soir. Mercredi, journée de deuil national, les funérailles prendront place dans la cathédrale nationale, à Washington, comme pour Eisenhower, Reagan et Ford. Le président Trump sera présent, tout comme Michelle Obama. Il sera finalement enterré près de l'université A&M au Texas, au côté de son épouse et de Robin, leur fille morte d'une leucémie à 3 ans.