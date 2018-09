Mort de George Michael : Révélations chocs de son compagnon Fadi Fawaz

George Michael est mort le 25 décembre 2016 dans sa belle maison de Goring-on-Thames. C'est son dernier compagnon, le photographe Fadi Fawaz, qui a retrouvé le corps. Selon le Daily Mail, ce dernier a fait des révélations explosives.

Nos confrères britanniques parlent d'une série de posts sur les réseaux sociaux de Fadi Fawaz. Il n'a plus de compte de Twitter, ce n'est pas (ou plus) sur Facebook non plus et son compte Instagram est privé, mais selon le Daily Mail, Fawaz a raconté le mal-être de son ancien compagnon en ces termes : "Il a essayé de se tuer quatre fois. Quand il était en cure de désintoxication, il a essayé de se poignarder 25 fois."

Je tremblais et je disais 'George, George', mais il était mort

Le dernier amoureux de George Michael décrit aussi son désir de mourir : "Il voulait tellement en finir, c'était fort de l'entendre le dire. Je crois que la vie s'était arrêtée pour lui il y a longtemps. Tout le monde était après lui parce qu'il était George Michael. 'Tout le monde me veut vivant', c'est ce qu'il disait." Selon le Daily Mail, Fadi Fawaz revient en détail sur ce jour de Noël où il l'a retrouvé mort : "Je ne me suis rendu compte qu'il était mort que lorsque j'ai vu que ses doigts étaient bleus. Je tremblais et je disais 'George, George', mais il était mort."

Fadi Fawaz a également parlé du goût prononcé du chanteur pour la drogue : "J'étais tellement contre le GHB [le liquid ecstasy, une drogue qui fait des ravages, NDLR] que je lui disais régulièrement : 'Je n'ai pas envie de te retrouver mort dans ton lit.' C'était ma plus grande peur de le retrouver mort dans son lit à cause de cette drogue. Pendant trois mois, que nous avions passés dans la maison de Highgate, je le trouvais le matin évanoui sur une chaise ou au sol près du feu avec son thé. C'était en 2012. Je lui ai dit qu'il ne supportait le 'G'. Je lui ai demandé pourquoi il faisait ça ; il commençait à s'endormir en public."

Selon le médecin légiste, George Michael est mort de "causes naturelles". L'examen médico-légal a mis en évidence une "cardiomyopathie dilatée avec myocardite" et "stéatose hépatique". Sa famille n'a cependant pas souhaité publier les résultats toxicologiques. Fadi Fawaz a déjà exprimé des doutes sur cette version officielle du drame. En juillet, The Sun publiait un mail dont il serait l'auteur : "Il aura fallu cinq tentatives, aurait-il écrit. J'en ai ras-le-bol des gens qui me demandent ce qu'il s'est passé à Noël. Je vais vous dire : George est mort le jour de l'anniversaire de sa mère [Lesley Harrison, emportée par un cancer en 1997, NDLR], alors ça pourrait répondre à certaines questions. Sans parler du fait qu'il lui aura fallu cinq essais pour réussir à mettre fin à ses jours. Je crois que c'est important pour l'histoire." Aujourd'hui, Fawaz vit toujours dans l'appartement du chanteur à Regent Park. Un conflit l'oppose à la famille autour de l'héritage de George Michael.