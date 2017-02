Mort de George Michael : Son chéri Fadi Fawaz écarté des funérailles ?

Alors que les funérailles de George Michael ne devraient plus tarder, un mois et demi après sa mort tout de même, il se pourrait que son dernier amour, Fadi Fawaz, n'y soit pas convié. La famille du défunt lui aurait interdit de s'y rendre.

Selon les informations du Sun, reprises par les journalistes du DailyMail, l'ancien coiffeur de 43 ans "ne sera pas présent pour l'enterrement", conformément à la volonté de l'entourage de George Michael. Depuis le décès du chanteur de Wham, Fadi Fawaz fait l'objet d'une vive campagne de propagande de la part des proches du chanteur qui le considèrent comme "un parasite", qui aurait abusé de l'hospitalité de son amant.

Certains vont même jusqu'à dire que l'interprète de Faith aurait souhaité mettre un terme à leur idylle, sans y parvenir. "Fadi n'était pas vraiment son petit ami. Personne ne lui a adressé la parole, et on dirait qu'il a repris sa vie comme si de rien n'était. Ca me rend malade. Il n'est pas le bienvenu. Que le ciel lui vienne en aide s'il décide de se pointer", a balancé Andros Georgiou.

L'ami d'enfance de la star a précisé que l'artiste serait "mis en terre dans son costume noir favori", celui qu'il portait lors de son Symphonica Tour. George Michael portera sa montre Cartier en or et la bague gravée de son surnom "Yog".

L'annonce risque de porter un sacré coup à Fadi Fawaz qui a récemment rendu hommage à son chéri sur les réseaux sociaux, après avoir été innocenté par la police et que son appel aux secours le matin du drame a été dévoilé par la presse. George Michael est décédé le jour de Noël, mais l'autopsie s'est révélée "non concluante". D'autres tests toxicologiques sont en cours pour déterminer les circonstances exactes du décès, les résultats devraient être connus d'ici la fin du mois, ce qui permettra à la famille d'organiser enfin ses obsèques.

Coline Chavaroche