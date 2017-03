Mort de George Michael, son ex Kenny Gross : "Son corps a fini par lâcher..."

Le temps passe et on ignore toujours les causes exactes du décès de George Michael. Le chanteur de Wham s'est éteint au matin de Noël, à l'âge de 53 ans seulement et un premier rapport d'autopsie s'est avéré non concluant.

Alors que de nouveaux examens toxicologiques sont en cours pour tenter de lever le voile sur les circonstances de sa mort, l'ex-compagnon de la star, Kenny Gross, a donné son opinion lors d'une récente interview pour le Sunday Mirror.

"Ce n'est qu'une hypothèse mais je pense qu'à force son corps a fini par lâcher. A longueur d'années, il s'était affaibli", a-t-il déclaré en référence aux problèmes de dépendance du chanteur. Cela faisait près de 20 ans que le chanteur et Kenny Gross, marchand d'art à Dallas, se connaissaient. Les deux hommes ont vécu une passion dévorante pendant 13 ans, avant d'officialiser leur rupture courant 2011.

Malgré leur séparation, l'homme de 58 ans assure qu'ils continuaient d'entretenir d'excellentes relations. "Je lui parlais tout le temps au téléphone. Il était en grande forme. Je serai présent pour les funérailles, bien sûr. Ca fait un petit moment maintenant et on attend les obsèques avec impatience, on a besoin de tourner la page", a-t-il ajouté.

Kenny Gross y retrouvera la famille de George Michael bien sûr, ainsi que son dernier compagnon en date, l'ancien coiffeur Fadi Fawaz. Les obsèques ne pourront avoir lieu qu'une fois les examens toxicologiques complémentaires terminés.

