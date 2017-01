Mort de George Michael : Un suicide ? Son cousin sort du silence et balance...

Que s'est-il réellement passé la nuit de Noël, date de la mort de George Michael ? Près d'un mois après le décès du célèbre chanteur, le mystère reste entier. Officiellement, le chanteur de Wham aurait succombé à une crise cardiaque, son petit ami Fadi Fawaz l'ayant retrouvé au matin, inanimé, dans le lit de son domicile d'Oxfordshire. Mais plusieurs zones d'ombre persistent, notamment parce que les résultats de l'autopsie "n'ont pas été concluants" et qu'on attend toujours les résultats des tests toxicologiques qui ont été pratiqués pour tenter de déterminer les causes du décès "inexpliqué mais pas suspect".

En attendant, les proches du défunt s'acharnent contre son compagnon de longue date, que George ne quittait plus depuis six ans, bien que certains affirment qu'il souhaitait mettre un terme à leur idylle sans jamais y parvenir. La version des faits du coiffeur de 40 ans, qui prétend avoir passé la nuit de Noël dans sa voiture, n'arrange pas son cas.

"Ils n'étaient pas 24 heures sur 24 ensemble, ils n'ont même jamais vécu ensemble. Fadi résidait chez Yogs [le surnom de George Michael, NDLR] à Regent Park. Et même si c'était le cas, pourquoi n'était il pas ensemble le soir de Noël ? Pourquoi a-t-il dormi dans sa voiture ? Il y a trop de questions qui se posent", a déclaré Georgiou, le cousin de l'icône disparue, lors d'un entretien pour le magazine People.

Cerise sur le gâteau, au début du mois de janvier, une série de tweets publiés sur le compte de Fadi ont affirmé que l'interprète de Faith était suicidaire. Le propriétaire du compte Twitter affirme avoir été victime d'un piratage. "Ce qui est sûr, c'est qu'il ne s'est pas suicidé. Si j'avais été là, ça ne se serait jamais produit. Je vais devoir vivre jusqu'à la fin de mes jours avec ça sur la conscience. Je prie pour que la police parvienne aux mêmes conclusions que moi et que justice soit rendue", a-t-il ajouté. S'il n'a pas précisé ce qu'il avait en tête, Georgiou ne porte en tout cas pas Fadi dans son coeur.

Je prie pour que ce vaurien ne touche pas un centime d'héritage

"Je suis furieux à cause des mensonges que je lis chaque jour. Je prie pour que ce vaurien ne touche pas un centime d'héritage. Tout l'argent qu'il touche pour vendre ses histoires à la presse devrait être reversé aux nombreuses associations que Yogs soutenait. Il ne s'en est jamais vanté, pourtant, vous savez aujourd'hui qu'il y en a beaucoup ! Aux yeux du monde, c'était un héros et l'un des artistes les plus talentueux que le pays ait jamais produits. Un vrai gentleman qui s'est égaré en chemin. S'il n'y avait pas autant de faux-culs autour de lui, il serait toujours en vie aujourd'hui", a-t-il conclu.

Coline Chavaroche