Mort de George Young, le frère et mentor d'AC/DC

Né à Glasgow en 1947, George Young n'est pas seulement connu pour avoir guidé ses frères sur la route du succès avec AC/DC et leurs tubes, dont le mythique Highway to Hell, que reprend Carla Bruni sur son dernier album pour faire plaisir à son fils fan du groupe. Avec The Easybeats, Young a connu un immense succès avec le titre Friday on My Mind en 1966. En 1976, avec la formation australienne Flash and the Pan, il produit le mythique Walking in the Rain dont la version la plus connue est celle Grace Jones, parue en 1981 sur l'album Nightclubbing.

George, Angus et Malcolm avait un frère aîné, Alexander Young ; lui aussi était musicien et son groupe, Grapefruit, était soutenu dans les années 10960 par les Beatles. Alexander est mort en 1997, à l'âge de 58 ans. La fratrie Young est composée de six frères et une soeur. Stevie Young, fils de l'aîné Steven, a remplacé son oncle Malcolm, atteint de démence, au sein d'AC/DC en 2014.