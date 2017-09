Mort de Gisèle Casadesus : La grande actrice s'est éteinte à 103 ans

Elle était la doyenne des comédiennes françaises. Gisèle Casadesus est morte dimanche 24 septembre à l'âge de 103 ans, a annoncé sa famille à l'AFP dans la nuit de dimanche à lundi. "La grande actrice Gisèle Casadesus, sociétaire honoraire de la Comédie-Française, entourée de l'amour de ses proches, s'est éteinte paisiblement ce 24 septembre en son domicile parisien", a déclaré son fils, le chef d'orchestre Jean-Claude Casadesus.

Née le 14 juin 1914 dans une famille d'artiste, Gisèle Casadesus avait débuté sa carrière dans l'entre-deux guerres, devenant sociétaire de la Comédie-Française à 20 ans, en 1934. Une carrière qu'elle a terminée quatre-vingts ans plus tard, en 2014, dans Week-ends, aux côtés de Karin Viard, Noémie Lvovsky et Jacques Gamblin. Absente des planches depuis déjà des années, la doyenne du septième art français avait néanmoins joué dans quelques films, dont le plus mémorable restera son touchant face-à-face avec Gérard Depardieu dans La Tête en friche en 2010. "On a envie de le prendre dans les bras, c'est un gros nounours. Il a été tout à fait sympathique et charmant, on s'est très bien entendu", avait-elle déclaré à l'AFP, quelques jours après avoir soufflé sur sa 100e bougie.

Celle qui avait gagné ses galons de comédiennes avec des rôles d'"ingénue et de soubrette légère", succédant à Madeleine Renaud qui lui "a fait don des rôles de jeunes filles aimablement", avait joué aux côtés des Jean Gabin (Verdict), Raimu (L'Homme au chapeau rond) ou Michel Simon (Vautrin). Elle fréquentera plus tard Valérie Lemercier dans Palais Royal, Kristin Scott Thomas dans Elle s'appelait Sarah, le regretté Michel Galabru dans Le Jeu de cette famille, Claude Lelouch avec Ces amours-là ou plus récemment Anne Consigny dans Sous le figuier en 2012.

Gisèle Casadesus était aussi la doyenne d'une belle famille d'artistes. Ses quatre enfants sont devenus respectivement chef d'orchestre (Jean-Claude Casadesus), comédienne (Martine Pascal), peintre (Béatrice Casadesus) et compositeur (Dominique Probst), sans parler de ses arrières-petits-enfants, David Enhco (trompettiste) et Mathilde Lockwood, musicienne qui s'est définitivement tournée vers le cheval. Par extension, on pourrait également ajouter Orlando Bloom : la star hollywoodienne est le neveu de l'aventurier Sebastian Copeland, qui est le petit-fils de Gisèle Casadesus.

Son époux, Lucien Probst, était aussi un comédien – dont le nom de scène était Lucien Pascal – et fut directeur de la scène de la "Maison de Molière".