Mort de Gloria Vanderbilt : La maigre somme que va toucher Anderson Cooper

Le 17 juin 2019, Gloria Vanderbilt est morte à New York, à l'âge de 95 ans. Héritière et fille unique de Reginald Claypoole Vanderbilt, lui même fils de Cornelius Vanderbilt ayant fait fortune dans les chemins de fer, elle était aussi une figure de la mode après avoir construit un véritable empire allant du linge de maison aux parfums en passant par des vêtements. Son testament a été dévoilé.

Suite à la mort de Gloria Vanderbilt, les médias américains avaient spéculé sur le montant de sa fortune et sur ce qu'elle avait légué dans son testament. Il faut dire que le cas était croustillant puisque son plus jeune fils est une vedette de la télé : il s'agit du journaliste de CNN Anderson Cooper. Si la somme de 200 millions de dollars avait été évoquée, elle était peu probable puisque le journaliste de 52 ans avait déclaré en 2014, sur le plateau de l'animateur Howard Stern, que sa mère lui avait indiqué ne pas avoir prévu de trust (structure juridique) gérant son héritage en sa faveur.

Selon les informations du site Page Six, Anderson Cooper devrait toutefois toucher environ 1,5 million de dollars. Soit le montant total de la fortune de Gloria Vanderbilt au moment de sa mort ! Quant au fils aîné de la défunte, Leopold Stokowski (69 ans), il va hériter d'un ensemble immobilier situé dans la rue Beekman Place, à Manhattan (New York). Un bien estimé à 1,2 million de dollars.

Mais où est donc passée l'immense fortune de la regrettée femme d'affaires, dont l'entreprise familiale est cotée aujourd'hui à 35 millions de dollars alors que sa propre société de mode est quant à elle évaluée à 100 millions ? Une fortune à laquelle il faut ajouter les millions de dollars amassés grâce à sa carrière comme mannequin, actrice, écrivain et créatrice de mode... Selon une source proche, Gloria Vanderbilt a perdu de l'argent à cause des ventes déclinantes de sa marque et, surtout, en raison d'un train de vie fastueux et de grandes actions philanthropiques. Elle a également engendré des frais en attaquant en justice son ex-avocat et son ancien psychiatre dans les années 1990 car elle les accusait de détournement de fonds.

Thomas Montet