Mort de Gonzague Saint Bris : Sa compagne Alice Bertheaume tirée d'affaire...

Passé le choc de la mort tragique de l'écrivain Gonzague Saint Bris, tué dans un accident de voiture dans la nuit du lundi 7 au mardi 8 août 2017 en Normandie, l'inquiétude était de mise concernant sa compagne Alice Bertheaume, au volant au moment des faits et grièvement blessée.

Admise en "état d'urgence absolue" à l'hôpital de Lisieux (Calvados), bilan alarmiste atténué dans les heures qui suivirent, la quadragénaire deauvilloise semble tirée d'affaire : "Son pronostic vital n'est plus engagé", indiquait dans la soirée du mercredi 9 août le site du quotidien Ouest France.

Alice Bertheaume, qui exerce la profession de consultante au sein du réseau immobilier Coldwell Banker, devrait ainsi quitter l'hôpital "dans quelques jours", estiment nos confrères. Mais le plus dur l'attend sans doute, psychologiquement et émotionnellement, puisqu'il va lui falloir, au-delà de faire son deuil, affronter les circonstances...

L'accident fatal, qui fait l'objet d'une enquête toujours en cours, est survenu alors que l'écrivain et sa compagne rentraient après le vernissage de l'événement "la Cow Parade fait son cinéma" et un dîner au restaurant Chez Miocque à Deauville. Sur la D675 à hauteur de Saint-Hymer, près de Pont-L'Évêque, le véhicule conduit par Alice a fait une sortie de route et percuté un arbre, les deux occupants se trouvant éjectés sous l'effet de l'impact. Très populaire dans cette région dont il était amoureux et où il avait notamment créé le Festival du film romantique de Cabourg, Gonzague Saint Bris (69 ans) a péri sur le coup.

Tristan Duval, maire de Cabourg, avait exprimé sa très vive émotion à l'annonce de la disparition de ce fameux Augeron d'adoption : "C'était à la fois un ami personnel très cher et un ami de la ville de Cabourg. Il a fondé le festival du film romantique avec Suzel Pietri, qui est l'événement le plus prestigieux de notre station. C'était un amoureux de la vie, de l'amour, des livres, de la culture, fidèle dans ses engagements et ses projets. Ambassadeur de Cabourg, il y a encore un mois, il était présent à l'inauguration de la statue Marcel Proust et se mobilisait pour notre projet de musée. Il a beaucoup oeuvré au rayonnement de la ville, qui lui rendra l'hommage qu'il mérite le moment venu. Mes pensées vont vers tous ses amis, sa famille et son amie Alice qui était présente dans ce drame", avait réagi auprès des médias locaux l'édile, très affecté.