Mort de Gonzague Saint Bris : Sa compagne jugée pour homicide involontaire !

Six mois après la mort de l'écrivain Gonzague Saint Bris des suites d'un accident de voiture, sa compagne Alice Bertheaume s'apprête à passer en justice. En effet, comme le dévoile le site de RTL, elle sera jugée dès le 9 janvier pour homicide involontaire...

Alice Bertheaume, la dernière compagne du regretté auteur et fondateur du festival littéraire la Forêt des Livres, va donc comparaître devant le tribunal correctionnel de Lisieux (Calvados) pour "homicide involontaire commis par conducteur du véhicule, sous l'emprise d'un état alcoolique et conduite excessive eu égard aux circonstances", affirme le site de nos confrères. Au moment de l'accident, Gonzague Saint Bris et sa compagne avaient été éjectés du véhicule et l'écrivain était mort sur le coup. Toutefois, Alice Bertheaume, qui exerce la profession de consultante au sein du réseau immobilier Coldwell Banker, avait été admise en "état d'urgence absolue" à l'hôpital de Lisieux avant d'en sortir quelques jours plus tard.

L'accident fatal était survenu vers minuit alors que l'écrivain et sa compagne rentraient après le vernissage de l'événement "la Cow Parade fait son cinéma" et un dîner au restaurant Chez Miocque à Deauville. Sur la D675 à hauteur de Saint-Hymer, près de Pont-L'Évêque, le véhicule conduit par Alice avait fait une sortie de route et percuté un arbre.

Thomas Montet