Mort d'Hugh Hefner : Jared Leto se glisse dans la peau du fondateur de Playboy

Mort le 27 septembre 2017 à l'âge de 91 ans, Hugh Hefner repose tout juste auprès de Marilyn Monroe (il a acheté la concession voisine il y a vingt-cinq ans) et son épouse Cyrstal Harris vient à peine de trouver le courage de briser le silence, que son biopic est annoncé au très sérieux Hollywood Reporter. Et le nom de celui qui incarnera le fondateur de Playboy est déjà connu !

C'est le réalisateur et producteur Brett Ratner, à qui l'on doit des films comme Rush Hour, Dragon Rouge et plus récemment Hercule avec Dwayne Johnson, qui sera derrière la caméra. Ratner est attaché au projet de biopic depuis 2007 quand Robert Downey Jr. devait jouer le rôle d'Hefner, puis le projet est passé de studio en studio. En 2015, Ratner rachète les droits de l'histoire de Hugh Hefner pour sa propre maison de production, RatPac Entertainment, et relance le projet avec Jared Leto dans le rôle principal.

Au Hollywood Reporter, Ratner explique que le Joker de Suicide Squad lui a tout simplement demandé le rôle : "Jared est un vieil ami. Quand il a entendu que j'avais les droits de l'histoire d'Hef, il m'a dit qu'il voulait le jouer, qu'il voulait le comprendre. Et je crois vraiment qu'il peut le faire. Il est l'un de nos grands acteurs contemporains."

American Playboy

En avril dernier, Brett Ratner convie Jared Leto au manoir Playboy pour le lancement du docu-série d'Amazon American Playboy: The Hugh Hefner Story. Malheureusement déjà très malade, Hugh Hefner ne se montre pas et Jared Leto ne pourra pas le rencontrer. Mais Ratner n'est pas inquiet : "Il y a bien assez d'images d'Hef disponible pour que Jared soit capable d'obtenir autant d'information qu'il le souhaite."

Reste à savoir ce que fera Jared Leto d'un rôle pareil. L'acteur et rockeur de 45 ans, adepte des transformations radicales, est capable du meilleur comme son interprétation impeccable d'une jeune femme trans, séropositive, dans Dallas Buyers Club. Rôle qui lui a valu un oscar. En attendant, on le retrouvera dans Blade Runner 2049, de l'excellent Denis Villeneuve, le 4 octobre. Quant à Brett Ratner, ce biopic n'est pas son unique projet : il devrait également réaliser The Libertine, un film inspiré de l'affaire DSK à New York, avec Johnny Depp dans le rôle principal.