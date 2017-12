Mort de Jack Blessing, partenaire de jeu de Bruce Willis dans "Clair de Lune"

Pourtant, la carrière de Jack Blessing, longue d'une trentaine d'années, compte quelques beaux moments. C'est essentiellement dans la petite lucarne qu'on pu le voir, notamment entre 1986 et 1989 dans la série Clair de Lune, où il donnait la réplique à un certain Bruce Willis. Quelques années auparavant, il avait débuté sa carrière par des petites apparitions, notamment dans le film culte Les portes du paradis, et dans la série M.A.S.H. Dans les années 90, il enchaîne les téléfilms, avant de jouer dans 20 épisodes d'Une fille à scandales, puis dans Murder One. En 2002, il apparaît même dans X Files: aux frontières du réel, avant de jouer pendant 5 ans dans Une famille du tonnerre.

Blessing était également doubleur. Une voix que l'on a pu entendre dans Les rebelles de la forêt, Megamind ou encore L'étrange pourvoir de Norman. Son dernier crédit est justement une mention au générique de Legends of Oz: Dorothy's Return, avec Lea Michele, en 2013.