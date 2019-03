Mort de Jacques Bodoin, inoubliable voix de Pollux

Ses deux filles, ses quatre petits-enfants, sa famille et ses amis annoncent le décès de l'humoriste Jacques Bodoin. Doyen des chansonniers, il s'est éteint à son domicile de Dieulefit dans la Drôme. Il avait 97 ans. C'est dans cette superbe commune de 3000 habitants que se tiendront les obsèques dans l'intimité familiale.

Jacques Bodoin est né en 1921 à Clichy-la-Garenne. Il débute sa carrière dans Les Compagnons de la musique. Certains de ses sketches sont devenus des classiques comme La Table de multiplication, La Leçon d'anglais et La Panse de brebis farcie. Il avait un personnage récurrent celui de Philibert, un cancre à qui il faisait dire "Si j'aurais su, j'aurais pas venu" qui fut reprise dans La Guerre des boutons (au grand dam de son auteur). Jacques Bodoin a également présenté des émissions de télévision et joué au théâtre.

Au cinéma, il est apparu en chanteur d'opéra dans La Grande Vadrouille et en notaire dans Le Viager. Jacques Bodoin a également prêté sa voix pour du doublage : les souris Jaq et Gus dans Cendrillon, c'est lui. C'est aussi lui qui a donné l'accent britannique et toute sa personnalité au petit chien Pollux dans Le Manège enchanté. Jacques Bodoin a fait sa dernière scène au théâtre des 2 ânes à Paris.

Jacques Bodoin a été l'époux de la comédienne Micheline Dax, disparue en 2014, avec laquelle il a eu sa fille Véronique Bodoin-Lafond. Avec sa seconde épouse, Michèle, épousée en 1971, il est devenu père de Marie Bodoin-Spetebroot.