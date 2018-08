Mort de Jarrod Lyle à 36 ans : Sa veuve, Briony, transmet son ultime message

Dans les commentaires qui fleurissent depuis l'annonce de la tragique nouvelle, le mot "héros" est sans aucun doute celui qui revient le plus souvent : après un âpre combat contre la maladie qui a forcé l'admiration du public, Jarrod Lyle est mort à l'âge de 36 ans, ont annoncé la Fédération australienne de golf et la PGA (Association des golfeurs professionnels) d'Australie, relayant le communiqué bouleversant de sa veuve, Briony Lyle. Emporté par le cancer après avoir lutté trois fois contre la leucémie, Jarrod, 40 tournois à son actifs sur le circuit professionnel, la laisse avec leurs deux filles, Lusi, 6 ans, et Jemma, 2 ans.

"Cela me fend le coeur de devoir annoncer à tout le monde que Jarrod n'est plus parmi nous, a-t-elle fait savoir. Il s'est éteint paisiblement à 20h20 hier soir après avoir passé sa dernière semaine à Torquay [Etat du Victoria, non loin de Melbourne, NDLR], entouré de sa famille et de ses amis proches. Lusi, Jemma et moi sommes emplies de chagrin et devons maintenant affronter notre vie sans le meilleur mari et le meilleur père dont nous aurions pu rêver. En même temps, nous sommes bénies d'avoir été submergées par les messages et les actions de soutien, de partout dans le monde, et nous trouvons du réconfort dans le fait que Jarrod ait pu avoir un impact aussi heureux sur bien des personnes de son vivant. Nos humbles remerciements à vous tous. Dans ses tout derniers moments, Jarrod était en état de se rendre compte de bien des actes et messages incroyablement gentils et généreux, il était bouleversé par ce déferlement de soutiens si émouvant. Il a demandé à ce que je fasse passer un simple message : "Merci pour votre soutien, ça a compté énormément. Je n'ai pas eu beaucoup de temps, mais si j'ai aidé des gens à penser et agir par rapport à ces familles qui souffrent à cause du cancer, alors je ne l'ai pas gâché"."

Briony Lyle conclut son communiqué en indiquant que la famille organisera dans les jours à venir une cérémonie privée, avant un hommage public dont la date n'est pas encore déterminée, et en signalant que, selon les dernières volontés de son époux, ceux qui le souhaitent sont invités, plutôt que d'offrir fleurs et cadeaux, à faire des dons à Challenge, l'association de lutte contre le cancer dont Jarrod était un ambassadeur.

Beaucoup, suite à son décès, ont mis en exergue l'attitude extraordinairement courageuse de Jarrod Lyle, tant sur les parcours qu'en dehors. Jason Day, numéro un australien de golf (actuellement classé 10e mondial), fait partie des personnalités qui ont publiquement exprimé leur chagrin : "Profondément triste d'apprendre le décès de mon ami Jarrod Lyle, a-t-il tweeté. Jarrod sera pour toujours une source d'inspiration pour nous tous. Ellie, Dash, Lucy et moi adressons nos condoléances à Briony, Lusi et Jemma. Repose en paix mon pote. Tu vas nous manquer."